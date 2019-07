CRA pidió que el Estado aporte a un seguro multirriesgo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.07.2019

Fue durante una reunión con funcionarios y aseguradoras en Rosario. “Hace mucho tiempo que existe la necesidad de que el Estado participe activamente”, dijo. Y pidió “armar el modelo de seguros que Argentina necesita”.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, reclamó al Estado -en todos sus niveles- que aporte a la constitución de un seguro multirriesgo para el sector agropecuario durante un encuentro celebrado ayer en Rosario con la principales firmas del sector. El evento tuvo lugar en la Bolsa de Comercio, organizado por la entidad anfitriona junto a la Asociación Latinoamericana para el desarrollo del Seguro Agropecuario (ALSA) y las Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) bajo el lema “Los Desafíos Pendientes”.

“Hace mucho tiempo que existe la necesidad de que el Estado participe activamente”, dijo Chiesa en referencia a la posibilidad de implementar una cobertura para el sector. En su alocución consideró adecuados los temas abordados, pero se lamentó de que no se traten en la Mesa de Seguros, donde los funcionarios repiten que “el Estado no tiene bolsillo de payaso y no podemos poner para esto”. A partir de ahí, dijo, comenzaron las divergencias.

Sobre las charlas entre funcionarios y dirigentes, Chiesa relató que la entidad propuso ordenar el tema: “armemos el modelo de seguro que Argentina necesita, después veamos cuanto vale y luego veamos cómo lo financiamos”. Caso contrario, en que se piense primero en el aspecto financiero, “vamos a agarrar el toro por la cola”. Y reiteró: “creo que por ahí debiéramos empezar a trabajar”.

El titular de CRA indicó que la sustentabilidad para un productor es sobrevivir a una contingencia climática. “Y no que ese sea el principio del fin; que es lo que nos pasa a todos nosotros”.

Remarcó, en ese sentido, que “todos somos pasibles de tener una sequía o una inundación”. Y si se piensa en cómo mitigar los riesgos climáticos, una posibilidad es con infraestructura, un ítem en el que reconoció que “se está haciendo mucho” a pesar de que “seguimos atrasados”. Y el otro aspecto -señaló- es disponer de un seguro. “Y ustedes me dicen ‘estamos trabajando’ -interpeló a los funcionarios presentes- pero yo no me puedo volver y decirle a mi gente ‘estamos trabajando’ porque la sequía o la inundación está a la vuelta de la esquina y tenemos que avanzar y tener las herramientas”.

En su demanda al Estado, Chiesa incluso apeló a los municipios que -dijo- “se están haciendo los zonzos con esta discusión”. Se refería al impacto en las finanzas las administraciones comunales ante cada evento climático. “A mi no me van a decir que un intendente deja de cobrar caminos y no le pasa nada”. Por lo tanto, dijo: “acá estamos todos juntos o nos salvamos de a uno o de a uno vamos cayendo”.