Esperando la final

"No es imposible ganarle al mejor del torneo"

Lo asevera Agustín Creevy, el ex capitán de Jaguares, en la previa de la definición de uno de los certámenes más importantes del mundo. El referee será Jaco Peyper.

Foto: Sanzaar



Por César Miño SEGUIR Con la tranquilidad de estar ya instalados en Christchurch, el plantel de Jaguares desanda las jornadas previas a la gran final del Super Rugby 2019, en la que el sábado a las 4.35 (hora de nuestro país) se medirá con Crusaders, en esa ciudad de Nueva Zelanda.

Sanzaar designó al sudafricano Jaco Peyper para referear la definición; con la asistencia de los neozelandeses Mike Fraser y Paul Williams; mientras que el TMO será otro kiwi: Ben Skeen.

Uno de los más experimentados del plantel argentino, Agustín Creevy, habló inicialmente sobre lo que representan los equipos de ese origen y posteriormente se refirió a la gran definición.

* “Medirse con las franquicias de Nueva Zelanda es muy especial. Son los equipos a los que mirábamos y seguíamos cuando arrancamos en este torneo y hoy nos da mucha satisfacción enfrentarlos, porque lo hacemos de igual a igual y entramos a la cancha a ganarles”.

* “Podés ganar o perder, pero hoy estamos a la altura de esos equipos, lo que habla del crecimiento de Jaguares en el juego y en lo mental. Siempre se respeta mucho a los neozelandeses, pero no lo vemos como un imposible. Las finales son 50 y 50, y seguramente el del sábado será un gran partido”, agregó el ex capitán de Los Pumas y Jaguares.

* “Obviamente, nos hubiese gustado muchísimo jugar la final en Buenos Aires, porque el apoyo de la gente fue increíble. Pero nos toca jugar en Christchurch y ante Crusaders, lo que realmente es un sueño: porque es un equipo con muchísima historia, al igual que esa ciudad. Será un desafío muy importante para nosotros”.

* “Sabíamos que iba a llegar la oportunidad de estar en una final del Super Rugby. Tal vez, pensé que íbamos a tardar un poco más en lograrlo y por eso estoy muy agradecido de poder ser parte de este gran momento de Jaguares, que tanto nos costó”.

* “Llegamos acá porque hubo una maduración de todos los que componemos Jaguares. Antes entrábamos a la cancha a ver qué pasaba y hoy somos conscientes de que se pueden ganar todos los partidos. Cada año fuimos aprendiendo y madurando. La temporada pasada llegamos a cuartos de final logrando un avance importante, y el gran salto se dio este año. Hoy hay jugadores que antes eran chicos y ahora crecieron y son los que llevan adelante el equipo. Todos saben cuál es su rol en el grupo”.

* “Crecimos en todo sentido. Este año hubo muchísimos jugadores activos, que con la rotación que hubo, nos permitió estar a todos disputando partidos de gran nivel. Hoy la estrella es el equipo. Juegue quien juegue, el equipo funciona y tiene que ver con esta madurez que tenemos ahora”.

Por último, reflexionó sobre la final de este sábado: “No es imposible ganarle al mejor equipo del torneo. Muchas veces se demostró que no hay imposibles en el deporte; mucho menos en una final, donde trabaja mucho la cabeza y las presiones. Más allá de las virtudes de cada uno, la diferencia estará en la cabeza: sabemos que es muy difícil, pero estamos convencidos y somos conscientes a que venimos”, concluyó. Cifras: 2 partidos poseen Crusaders y Jaguares en el historial del Super Rugby. Ambos culminaron con triunfos neozelandeses: 32 a 15 en 2016 en Christchurch y 40 a 14 en 2018, en Buenos Aires. Bajas sensibles El plantel de Crusaders tendrá dos bajas importantes para la definición, ya que se lesionaron Ryan Crotty y Scott Barrett, dos de los All Blacks de la franquicia. Las lesiones se produjeron en la semifinal del sábado pasado, en la que vencieron a Hurricanes, por 30 a 26 y los marginarán por 8 y 5 semanas de la actividad oficial, respectivamente.

Quedarán en la historia El plantel de Jaguares disponible para la gran definición de este sábado, está conformado por los 28 jugadores que se detallan a continuación.

Forwards: Agustín Creevy, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya, Javier Ortega Desio, Lucas Paulos, Guido Petti, Enrique Pieretto, Lucio Sordoni, Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas y Juan Pablo Zeiss.

Backs: Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Santiago Carreras, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente (capitán), Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Juan Cruz Mallía, Domingo Miotti, Matías Moroni, Ramiro Moyano y Matías Orlando,

Están los All Blacks

Con la rúbrica del head coach Steve Hansen, la New Zealand Rugby Union oficializó el plantel de 39 jugadores para el Rugby Championship 2019, en la que deberán visitar a Argentina (20 de julio) y Sudáfrica (27 de julio).

Para la ocasión, los All Blacks contarán con cuatro debutantes: Luke Jacobson, de Chiefs; Josh Ioane, de Highlanders; más Braydon Ennor y Sevu Reece, de Crusaders.

Por su parte, no fueron considerados por estar lesionados: Scott Barrett, Ryan Crotty y Tim Perry, de Crusaders; Damian McKenzie, de Brumbies.