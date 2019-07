Miley Cyrus lanzó "Mother´s daugther", que ya es viral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hanna Montana creció y ahora utiliza su música para defender los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ. Así lo demuestra con “Mother´s daugter (Hija de su madre)”, su último trabajo, al que definió como “un himno feminista”.

La artista ya había publicado el lunes un adelanto en su cuenta de Instagram, en el que -posando con el traje rojo de latex que utilizó en el video- escribió "@almacyber y yo escribimos un himno feminista llamado Mother's Daughter y mañana lanzo el video".

En el video la acompaña su madre y manager (su momager), la productora Tish Cyrus; la actriz y modelo de tallas grandes Angelina Duplisea, la bailarina y también actriz Paige Frailix (quien posa desnuda en el video y responde “I am free” -soy libre- cuando Miley canta “Don´t fuck with my freedom”-no jodas con mi libertad-), la influencer y modelo transgénero afroamericana Aaron Pilip, quien se desplaza en silla de ruedas porque nació con parálisis cerebral.

Con este abanico de presencias femeninas, una estética que tal vez rinde homenaje a trabajos de Madonna y Lady Gaga, y una letra que sin dudas tributa a su propia mamá, el video de la ex “Niña Disney” recibió casi dos millones de visitas en siete horas y el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

