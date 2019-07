https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.07.2019

12:34

LLegaba invicto

Argentina no pudo con Puerto Rico

El seleccionado argentino masculino de básquetbol Sub 19 quedó fuera de la lucha por el título en el Mundial de la categoría, al perder el cruce de octavos de final con Puerto Rico, por 77-57, en Grecia.

Foto:CAAB



