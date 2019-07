Advierten que las vacunas de Nación no llegan a término a Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Desde el año pasado la entrega de vacunas es irregular”, dijo la funcionaria. También hay faltantes de anticonceptivos. Esto genera pérdidas de hasta $ 15 millones al gobierno provincial.

El faltante de vacunas ya es “moneda corriente”, desde hace más de un año en Santa Fe, al igual que en otras provincias, según lo confirmó la ministra de Salud, Andrea Uboldi. “Todo el año pasado y lo que va de 2019 nos manifestamos públicamente y también por notas. Participamos en los Confederales de Salud, al igual que el resto de los ministros, marcando una situación irregular en cuanto a las vacunas. Eso significa que todos los años, de acuerdo con la cantidad de nacidos vivos de la provincia de Santa Fe, mandamos un pedido determinado de dosis. Esto llega por trimestre y nos ordenamos para que cada uno de los 772 centros de salud de la provincia, tenga los insumos para poder trabajar”, comenzó el relato de la ministra en el programa “Arriba Santa Fe”.



Irregularidad es la palabra justa para reflejar esta situación. Ejemplo: una mamá iba a vacunar a su bebé y a lo mejor tenía la vacuna pentavalente y la del neumococo, pero no tenía la del rotavirus. Con lo cual, debía volver. Algunas no lo hacían directamente y entonces quedan los niños con la vacunación incompleta. En muchos casos, no vuelven a buscar las dosis faltantes.

Meningococo



En la actualidad, hay una vacuna que el año pasado ya comenzó con dificultad, que fue una nueva incorporación al calendario: la del meningococo. “Es una vacuna gratuita y de aplicación universal para todos los niños de Argentina. En 2018 las explicaciones/excusas fueron el dólar, la aduana, la gestión, etc. En definitiva, tuvimos que restringir la vacunación al menor de dos años, y postergamos a los de 11. Pero hoy en Santa Fe, y en la mayoría del país, no está. Por ende, lo que estamos reclamando, permanentemente es si vamos a contar o no con la vacuna. Es muy importante dar un mensaje claro a la población, y fundamentalmente a los papás. Incluso es una vacuna que no se consigue tampoco en el ámbito privado”, aseguró Uboldi.



“El Estado nacional nos comunicó este martes que mandará dosis. Una vez recibidas, se pone en aviso a la sociedad, y, fundamentalmente, se debe dar un mensaje claro acerca de si va a ser una única entrega o que continuará a lo largo del tiempo”, dijo la ministra. “Estamos esperando la respuesta, porque hubo reuniones en Nación para programar cómo íbamos a estar vacunando. Si a todos los niños a los 3 y 5 meses, o íbamos a poder recuperar chiquitos que les quedó por ejemplo la dosis de los 15 meses, o que tienen 2 años y aún no recibió ninguna que por calendario les correspondería”, dijo la titular de la cartera sanitaria provincial.

“Es general”



Uboldi también se refirió a que el problema de la faltante de vacunas no es sólo de Santa Fe. “La nuestra fue una de las provincias más combativas en reclamar los derechos. Pero sabemos que muchas de las provincias elevaron cartas documento muy duras que tuvieron respuestas también fuertes del Estado Nacional. La semana que viene tenemos un Confederal de Salud en Corrientes, y seguramente el tema vacunas surgirá otra vez, porque hay promesas que no se cumplen. Y lo que necesitamos es lo que siempre reclamamos: previsibilidad. Saber realmente si vamos a contar con los insumos o no”.



Vacunas forma parte de un “paquete de dificultades”, como los que “ya venimos teniendo también con medicamentos de alto costo, es decir las drogas de segunda o tercera línea para tratamientos oncológicos o reumatológicos. Santa Fe hace todo el envío, pide todas las autorizaciones, aseguran que están en revisión, que la droga está en presupuesto, pero al cabo de dos meses, una licitación se cae y por lo tanto la provincia debe hacerse cargo”, dijo Uboldi.

Sin anticonceptivos



“En los últimos días tuvimos la noticia de que no habrá anticonceptivos. Esto implica que vamos a invertir 15 millones de pesos, es decir serán unos tres meses de tiempo para poder contar con anticonceptivos orales e inyectables y algunos implantes subdérmicos. El Estado nacional debe tener mecanismos de emergencia para que cuando se caen las licitaciones tengamos respuestas”, sentenció la ministra.



“No obstante, cuando se tienen que hacer estas inversiones ‘extraordinarias’, se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Economía, caso por caso, para poder dar respuestas”.



“Estamos trabajando sobre el presupuesto del año que viene. Tengo la obligación de agregar un ítem a la transición de los próximos gestores para explicarles que en 2019 tuvimos que incluir medidas de emergencia como compra extra de leche, anticonceptivos y drogas oncológicas. Esta va a tener que figurar en este rubro, porque si no lo tienen presupuestado para el año que viene, una caída de licitación para tres meses de anticonceptivos, son 15 millones de pesos. Y eso es mucha plata”, concluyó Uboldi.