Tras la reciente seperación

Facundo Ambrosioni volvería con More Rial

A diferencia de su ex, el joven deja abierta una posibilidad de reconciliación. Y desmiente que haya terceros entre ellos.

Luego de varios rumores de crisis, Morena Rial terminó de confirmar su separación de Facundo Ambrosioni (19), el papá de su hijo Francesco Benicio, de tan sólo tres meses. A pesar de que la hija de Jorge Rial aseguró estar "Separadísima" del futbolista, el joven se muestra optimista de cara al futuro. Consultado por si la decisión es definitiva o tan sólo una crisis más de pareja, Ambriosioni sorprendió al abrir una ventana para una posible reconciliación. "Decidimos tomarnos un tiempo nada más", le expresó Facundo a Ciudad.com. Tenés que leer Embarazada, Morena Rial busca trabajo Luego, el joven se incomodó ante la pregunta de si la separación se debe a una supuesta infidelidad. "Por favor, no inventen cosas. Gracias. Si querés preguntar, preguntá bien. No inventando cosas", le dijo al mencionado portal. Ambrosioni, horas antes de que su ex novia confirmara su separación a través de las redes sociales, utilizó Instagram para hacer un llamativo posteo. En la foto, en la que el cordobés se muestra sonriente y exhibiendo sus abdominales, escribió un enigmático mensaje sin un destinatario concreto, pero que apuntaría a la hija del conductor de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13). "Volvé, volvé, por favor", escribió debajo de la publicación con un emoticón de unas manos rezando. Con información de Clarín

