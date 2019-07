Cande Tinelli volvió a vivir con su familia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante lanzó la frase en una descontracturada entrevista radial y fue duramente criticada en las redes sociales.

En una descontracturada entrevista radial, Cande Tinelli reveló que se volvió a vivir con su familia por la crisis y desató un vendaval de comentarios en las redes sociales en los que ironizan y se ríen de sus declaraciones.

"Vivo con mi familia, con mi hermano y con mi viejo. Llegué a vivir sola un mes, después hice ‘macrisis’, perdón que diga esto, y alquilé mi departamento por dos años. Ahora me vuelvo a vivir ahí. Como dice mi mamá: 'por la plata baila el mono'", contó la cantante cuto nombre artístico es Lelé en diálogo con Migue Granados y Martín Garabal en Vorterix.

Luego, más adelante en la entrevista, aclaró: "Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada, si lo veo por la marca de ropa que tengo que no vende, y tuvimos que cerrar un local. En la música también, vender entradas es difícil, la gente está muy cuidadosa y está bien".

"¿Sabes los precios de las entradas?", le preguntó Garabal sobre su próximo show en La Trastienda. "Sí, 500", contestó Lelé tras lo cual lo conductores opinaron que les parecía bien el precio. "La hija de Tinelli, 500 pesos, no camina", remató ella con ironía.

