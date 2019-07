https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tendrá 14 sets

Netflix crea un centro de producciones cerca Londres

La productora de contenidos Netflix anunció la creación de un centro de producción en Inglaterra, un estudio de 14 sets vecino a Londres, y la primera producción que utilizará las nuevas instalaciones será la serie "The Old Guard", basada en un libro de comics, con Charlize Theron, informó hoy la edición online de Variety.

El nuevo centro forma parte de los Estudios Shepperton, que se encuentran en Surrey, que son parte del Grupo Pinewood, que acaba de comprar una parcela lindante para expandir su estudio, reciente escenario del rodaje de "Mamma Mia! Vamos otra vez" y "El regreso de Mary Poppins". "Shepperton ha sido sinónimo de películas de alto nivel durante casi un siglo y es un importante centro de producción para la comunidad creativa del Reino Unido.", aseguró Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, quien agregó: "Estamos increíblemente orgullosos de ser parte de ese patrimonio". Tenés que leer Es falso un mail de Netflix que pide actualizar datos personales Directivos de Netflix aseguraron en una audiencia parlamentaria del Reino Unido que había espacio para expandirse en ese territorio, ya que la plataforma graba allí en Elstree Studios "The Crown", y en el último año más de 25.000 actores y técnicos trabajaron en casi 40 producciones y coproducciones con su sello. La nueva base de Shepperton se suma al centro de producción europeo de Netflix que ya funciona en Madrid, España.



"La decisión de Netflix de instalar su centro de producción en Shepperton es un fuerte voto de apoyo para Pinewood Group y nos da mucha confianza a medida que expandimos nuestros estudios británicos", dijo Paul Golding, su presidente. "Es fantástico dar la bienvenida a otro jugador global al Reino Unido. la potencia creativa del mundo", dijo la presidenta ejecutiva del British Film Institute (BFI), Amanda Nevill. "Con todas las oportunidades que traerá para nuestro talento y con nuestra experiencia para crear nuevas historias locales y así cautivar a las audiencias de todo el mundo, nos parece genial que conviertan a Inglaterra en su casa". Con información de Télam

