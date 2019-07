Perú goleó a Chile y jugará la final contra Brasil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conjunto del "Tigre" Gareca derrotó a Chile y jugará contra Brasil la final de la Copa América.

El Litoral / Télam

El seleccionado de fútbol de Perú se instaló anoche en la final de la Copa América Brasil 2019, luego de derrotar claramente por 3-0 a su par de Chile, que este sábado será rival de la Argentina en el partido por el tercer puesto del certamen.



En el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, el conjunto dirigido por el argentino Ricardo Gareca hizo historia y volvió a meterse en una definición continental, tras cuarenta y cuatro años.



Edison Flores (Pt. 20m.), Yoshimar Yotún (Pt. 38m.) y Paolo Guerrero (St. 46m.), tres de los mejores valores peruanos, convirtieron los goles de la victoria.



El cuarto representante de un hipotético 'poker' de figuras, el arquero Pedro Gallese coronó una jornada de esplendor, atajándole un penal a Eduardo Vargas (St. 50m.).



Perú, campeón en las ediciones 1939 y 1975, se enfrentará a Brasil (venció en la noche del martes a la Argentina por 2-0 en Belo Horizonte) este domingo, a las 16, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



El conjunto albiceleste, a las órdenes del DT santafesino Lionel Scaloni, disputará ante Chile el tercer y último escalón del podio, este sábado, también desde las 16.



En la primera etapa, el equipo peruano apostó al ya clásico esquema 4-2-3-1 que ha utilizado durante todo el certamen. Con el tándem Tapia-Yotún como estandartes en la contención, el conjunto del 'Tigre' Gareca mostró fluidez por el costado derecho, con Carrillo desacomodando a Beausejour por la banda y Paolo Guerrero haciendo de pivote para complicar a la defensa chilena.



El mediocampo peruano le ganó la batalla táctica a su par de la 'Roja' y eso se tradujo, de inmediato, en situaciones de gol a favor. Y en una de ellas, a los 20m., llegó la apertura de la pizarra, con una aparición por izquierda de Flores, que metió un remate cruzado que dejó sin asunto a Gabriel Arias, el guardavallas de Racing.



El tanto golpeó los cimientos del conjunto del DT Reinaldo Rueda que intentó adelantarse en el campo, con Arturo Vidal y Charles Aránguiz buscando monopolizar el control del balón. Lo cierto es que Alexis Sánchez (ex River) no estuvo en sintonía fina con los volantes y así a Chile le costó generar ocasiones. Cuando el partido estaba empatado lo tuvo Aránguiz, que remató desviado, y el propio ex jugador de Quilmes ejecutó un tiro de esquina en forma muy sesgada, que fue despejado por Guerrero, cuando la pelota ingresaba.



Cuando peor la pasaba el equipo peruano llegó el segundo gol: Carrillo se proyectó por derecha y ejecutó un centro preciso ante la mala salida del neuquino Arias; el mediocampista Yotún paró el balón con el pecho y ensayó una volea certera para ubicarla en el fondo del arco.



Antes de la finalización de la etapa inaugural, Chile tuvo el descuento, con un remate de Fuenzalida (ex Boca), que halló una respuesta oportuna del arquero Gallese.



En el segundo período, el conjunto chileno gastó cartuchos en el arranque, con el ingreso de Angelo Sagal, que permitió el adelantamiento de Alexis Sánchez.



Hubo un cabezazo de Eduardo Vargas que pegó en el poste derecho (5m.), un disparo de Aránguiz que se fue apenas desviado (20m.) y una tapada de Gallese ante remate combado de Beausejour (22m.).



Perú apostó a replegarse y salir rápido de contra. Y casi tuvo el tercero en una maniobra perfectamente urdida, en la que Yotún elevó el remate, cuando Cueva también pudo haber definido ante Arias.

A medida que fueron pasando los minutos, el equipo de Gareca se acomodó cada vez más cerca de su área y la figura de Gallese se fue agigantando, ya que el arquero de Alianza Lima le tapó un mano a mano a Vargas y luego un cabezazo a Vidal.



En el tramo final del encuentro, Guerrero, un delantero de indudable estirpe mundial, decoró la pizarra con una exquisita definición, mientras que Gallese completó su noche de ensueño, con un penal atajado a Vargas, tras una infracción de Luis Abram a Aránguiz, el mejor valor de la 'Roja'.



Después de 44 años, Perú, de la mano de Gareca, se instaló en la definición y buscará revancha del 0-5 que le propinó Brasil en San Pablo, en la etapa clasificatoria, hace diez días no más.