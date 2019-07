Jaguares presentará tres modificaciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos serán en el pack de forwards y la restante en los backs. En Crusaders, habrá dos cambios obligados por las bajas de Barrett y Crotty.

Tras el entrenamiento de este jueves, que obviamente fue el más importante de la semana, el head coach Gonzalo Quesada definió la alineación de Jaguares para la gran final de este sábado ante Crusaders, en Nueva Zelanda.



En el Linwood Rugby Club de Christchurch, el entrenador de la franquicia argentina anunció tres variantes con respecto a la formación que arrancó la semifinal ante Brumbies: dos en los forwards y una en los backs.

Puntualmente, ingresará Tetaz Chaparro por Vivas en la primera línea; Kremer por Lezana en la tercera y Moyano por Cancelliere en la posición de winger.

El partido se jugará en el Orangetheory Stadium, el sábado desde las 4.35 hora argentina, tendrá como árbitro al sudafricano Jaco Peyper y será televisado por ESPN 2 desde las 3 AM.

Juan Ignacio Rodríguez y las formaciones de Jaguares

Jaguares alistará a: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Orlando, Ramiro Moyano y Emiliano Boffelli.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Sebastián Cancelliere.

El capitán argentino, Jerónimo De la Fuente, habló con la prensa en la previa de la histórica definición de uno de los certámenes más importantes del mundo.

* “El camino hasta acá fue un aprendizaje que nos trajo hasta donde estamos hoy. Sin dudas fue el correcto, con aciertos y errores; fue un proceso por el que teníamos que pasar y que arrancó con el staff de Raúl Pérez en 2016, hasta llegar al actual”.

* “Estamos disfrutando mucho desde que terminó el partido con Brumbies. Fue todo muy rápido y tal vez no dimensionamos lo que vamos a jugar este sábado; pero lo estamos disfrutando mucho: el plantel lo siente así”.

* “No vamos a cambiar nuestra forma de jugar; pero sí vamos a armar una estrategia, que es lo que hacemos para cada uno de los partidos. Pero básicamente nos preocupamos por nosotros; nuestro juego será el mismo que desarrollamos a lo largo del torneo”.

* “Estamos viviéndolo de una manera muy emocional, sabemos que es una final y no hay un equipo que tenga más ganas de ganarla que nosotros. Hablamos mucho con los chicos acerca de la oportunidad que tenemos”.

* “Los procesos son duros y esta final no es sólo por lo que se hizo este año, sino por los cuatro años anteriores y también, por lo que se hizo mucho más atrás. En el camino hay gente que te apoya y otra que no: cuando no salen las cosas, son pocos los que están y cuando salen, son muchos los que aparecen. No hay que marearse cuando estás arriba ni desmoronarse cuando estás abajo”.

* “Los procesos, si creés en lo que hacés, dan resultados. Tardamos cuatro años en llegar a la final de este torneo. Sentir hoy que la gente está identificada con nosotros, es un objetivo logrado. Sabemos que hay chicos en las infantiles de los clubes con la camiseta de Jaguares. Es muy fuerte que un chico se identifique con alguno de nosotros. Te llena de orgullo que esas cosas pasen”, culminó el back formado en Duendes Rugby Club.



Dos cambios obligados

En lo que respecta a la franquicia neozelandesa, presentará dos modificaciones para la definición de este sábado, provocadas por las lesiones de dos de sus jugadores titulares.

Puntualmente, el head coach Scott Robertson anunció que Mitchell Dunshea y Braydon Ennor sean los reemplazantes de Scott Barrett y Ryan Crotty, los All Blacks que quedaron marginados por las afecciones generadas en la semifinal ante Hurricanes.

Crusaders alistará a: Joe Moody, Codie Taylor y Owen Franks; Mitchell Dunshea y Samuel Whitelock (capitán); Whetu Douglas, Matthew Todd y Kieran Read; Bryn Hall y Richie Mo’unga; George Bridge, Jack Goodhue, Braydon Ennor, Sevu Reece y David Havili.

Suplentes: Andrew Makalio, George Bower, Michael Alaalatoa, Luke Romano, Jordan Taufua, Mitchell Drummond, Mitchel Hunt y Will Jordaan.