https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.07.2019 - Última actualización - 9:51

9:49

Tras las explicaciones del Secretario de Energía en el Congreso Transener insiste en atribuir el apagón a "un problema técnico puntual"

La empresa Transener, transportista de electricidad controlada por el grupo Pampa Energía y la compañía estatal Ieasa en partes iguales, insistió en que el apagón en la mañana del domingo 16 de junio “se debió a un problema técnico puntual y no a la falta de inversión y mantenimiento”.





En una solicitada que publican los diarios porteños de mayor difusión, Transener resumió los argumentos expuestos ayer mediante un comunicado y reconoció su “cuota de responsabilidad por los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia”.





Dado el cambio de la configuración del corredor Litoral, a raíz del by pass entre las líneas de 500 kV de Colonia Elía con Campana y Manuel Belgrano, “el mecanismo de Desconexión Automático de Generación (DAG) no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por el sistema de protección”, explicó la empresa.





Ese cambio transitorio de la configuración del sistema se realizó por el traslado de la torre 412, con el objetivo de mantener la mayor capacidad de transporte de energía eléctrica posible del corredor Litoral.



“A raíz del gran volumen de energía despachado desde ese corredor y la falla del DAG, se generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda, que no pudo ser contenido por las restantes barreras de contención del sistema, ajenas al transporte eléctrico”, concluyó Transener.

Con información de Télam