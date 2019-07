Colón, a una semana de "el partido del año"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jueves que viene, a las 21.30 y con el famoso VAR, es la ida de la Copa Sudamericana contra Argentinos Juniors, en el Brigadier. El “Bicho” jugó un amistoso contra Gimnasia y empató 1 a 1.

El Litoral / deportes@ellitoral.com

Lo que parecía lejos en el inicio del receso por la Copa América de Brasil ya está a la vuelta de la esquina. Mucho más para Colón que está “copado” y verá acción antes que el inicio de la Superliga 2019/2020. En siete días nada más, el jueves que viene, se jugará la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana desde las 21.30, en el Cementerio de los Elefantes, con revancha a los siete días en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

Los “Bichos Colorados” jugaron este miércoles su último amistoso, mientras que Colón se probará con Patronato en las próximas horas para quedar “listo” de cara al gran juego copero.

Hasta acá, hay tres caras nuevas pero sólo dos contratos confirmados: el de Rodrigo Aliendro —todocampista ex Atlético Tucumán— y el del ex Vélez, Gastón Díaz. El tercer pasajero es la torre Lucas Acevedo, ex San Martín de Tucumán, un zaguero que sigue sin poner el gancho pero que está entrenando con todo en Colón. A pesar de algunas exigencias impensadas del “Santo” para cerrar el fichaje, el cuevero ya le dijo a Lavallén y a los dirigentes que “no se mueve de Colón”.

Como se sabe, la Conmebol establece para esta etapa de octavos de final que “hasta 72 horas se podrán realizar dos cambios de la lista de buena fe presentada para arrancar la competencia”. Así las cosas, los que hoy tienen los papeles para “meterse” son Gastón Díaz y Rodrigo Aliendro.

Habrá que esperar los dos partidos preparatorios finales ante Patronato para saber cuál es la idea de Pablo Lavallén a la hora de poner en campo los once titulares. Quizás aparezca la pista copera, pensando en el gran juego del jueves que viene contra los “Bichos Colorados” por la Copa Sudamericana.

Más allá de las dos caras nuevas que se presenten en Conmebol, hay que recordar que Zuqui no puede jugar porque está suspendido. El resto, todos en condiciones.

Ensayo del rival

El “Bicho Colorado”, rival copero tatengue, jugó su último amistoso antes de Colón. Finalmente fue empate entre Argentinos y Gimnasia. Ambos técnicos acordaron jugar dos partidos de 70 minutos, divididos en dos tiempos de 35. En el primero de ellos se enfrentaron los habituales titulares de cada uno y el duelo terminó 1 a 1.

En el primer tiempo no se sacaron ventajas y fue recién a los 10 minutos de la segunda etapa cuando el ex Colón, Nicolás Silva, puso en ventaja al conjunto de Diego Dabove. En un encuentro muy parejo, los triperos mostraron pasajes de buen fútbol y a los 16 de ese complemento Horacio Tijanovich marcó el empate.

De esta forma los titulares del “Lobo” y el “Bicho” terminaron igualando, en un choque que tuvo la particularidad de tener a Santiago Silva jugando nuevamente en 60 y 118, pero con una camiseta diferente.

El equipo local dirigido por el “Indio” Darío Ortiz formó con Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Franco Mussis y Matías García; Brian Mansilla y Nicolás Contín.

Argentinos Juniors, bajo la conducción de Diego Dabove, lo hizo con Lucas Chávez; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Enzo Ybañez (en lugar de Elías Gómez que está suspendido) Franco Moyano, Francis Mac Allister y Matías Romero; Gabriel Hauche, Santiago Silva y Nicolás Silva.

En el segundo turno se enfrentaron los suplentes de los dos y el duelo lo ganó el Bicho por 2 a 1, redondeando así una práctica en la que ambos la utilizaron para aceitar el funcionamiento de sus equipos y con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut oficial de la temporada.

“Pupa” Heredia a Tucumán

“Llegó, firmó y en las próximas horas viajará a Salta para iniciar la pretemporada”, afirma La Gaceta de Tucumán. Desde este miércoles al mediodía, el ex sabalero Leonardo Heredia es nuevo jugador de Atlético y se convirtió en el octavo refuerzo del equipo que conduce Ricardo Zielinski.

Surgido de las inferiores de Almirante Brown de Isidro Casanova, desde hace dos años que forma parte del plantel de Colón de Santa Fe, en donde completó 28 partidos en Superliga.

“El mediocampista Leonardo Heredia ya firmó su contrato y se convertirá en jugador de Atlético Tucumán. En las próximas horas se sumará a la pretemporada del plantel profesional, en la ciudad de Salta. Durante la pasada temporada jugó 18 partidos y anotó cinco goles, tres en un mismo partido a Godoy Cruz”, informó el Decano en sus redes sociales.

Heredia es el octavo refuerzo “Decano”, que ya sumó a Dylan Gissi, Fabián Monzón, Federico Bravo, José Luis Fernández, Gustavo Toledo, Augusto Lotti y Cristian Erbes. Con su llegada, el “Ruso” Zielinski suma otra variante en el mediocampo, puesto de la cancha en la que deberá reemplazar a los recientemente transferidos Favio Alvarez (LA Galaxy) y Rodrigo Aliendro (Colón).

Silvio Azoge en quinta

Luego de la confirmación de Pablo Bonaveri como DT de la reserva afista, el coordinador general de divisiones inferiores —Adolfo Manetti— resolvió la vuelta de Silvio Azoge al club para hacerse cargo de la categoría vacante, es decir a quinta de AFA. El “Negro” estaba junto al “Flaco” Tobaldo en La Perla.

Hay que recordar que Pablo Bonaveri debutará este sábado, a las 14, dirigiendo a Colón frente a Argentino de San Carlos por la Copa Santa Fe en la tierra de la cerveza.