Jueves 04.07.2019 - Última actualización - 13:16

Riesgo de contaminación

Desde Assal recomiendan no consumir la carne de cerdo que cayó a la Ruta 168

El Director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Eduardo Elizalde, recomendó no consumir las medias reses de cerdo que perdió un camión cuando se accidentó en la Ruta 168.

Este jueves por la mañana un camión surfrió inconvenientes con el acoplado y perdió parte de su carga (medias reses de cerdo) sobre la Ruta Nacional 168. Momentos después, vecinos de la zona se acercaron y comenzaron a llevarse la carne que estaba en el suelo, transportándola en motos, bicicletas y autos. En comunicación con El Litoral, el director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Eduardo Elizalde, aseguró que no es recomendable el consumo de la carne de cerdo que estuvo en contacto con la cinta asfáltica por riesgo de contaminación.

“El origen de la carne no es el problema, porque provenían de un frigorífico y se descarta el riesgo de triquinosis. Sin embargo, al haber estado la carne en contacto con el asfalto, hay riesgo de contaminación por microorganismos presentes en la tierra”, aseguró.

Los trastornos a la salud que pueden provocar el consumo de carne contaminada pueden ser desde un malestar estomacal, hasta patologías más graves como el Síndrome Urémico Hemolítico provocado por la presencia de la bacteria Escherichia Coli, explicó Elizalde y resaltó que “en los frigoríficos se hacen ‘hisopados de superficie’ para constatar que no haya contaminantes y por lo que vi en las imágenes la gente se llevaba las medias reses en el baúl del auto en contacto con cualquier cosa”.