El refugio recibió esta semana un promedio de 22 personas en situación de calle, por noche. Desde el municipio estiman que colmarán la capacidad en la medida que haga más frío. Sólo acceden voluntariamente y sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol, o con problemas de salud mental.

Funciona en el Centro Comunitario Roca Por las bajas temperaturas aumentó la demanda en el parador nocturno

El invierno empezó a sentirse en la ciudad los últimos días y quienes más lo padecen son aquellos santafesinos que duermen a la intemperie. Para evitar las consecuencias en la salud producidas por las gélidas temperaturas, desde mayo funciona un parador nocturno en el Centro Integrador Comunitario Roca (Callejón Roca y Rivadavia), que tiene capacidad para alojar a 26 personas en situación de calle. El propósito es que tengan la posibilidad de dormir en un ambiente calefaccionado, bañarse, ponerse ropa limpia, cenar un plato de comida caliente y tomar el desayuno.

“El número de gente en el parador depende de la semana y de las circunstancias. Esta última semana que hace mucho frío tuvimos cubiertas 22 plazas. Estimo que entre hoy y mañana, a medida que haga más frío, se va a colmar la capacidad hasta 26”, destacó Rocío Giménez, subsecretaria de Acción Social, en diálogo con El Litoral.

Este parador, que se inauguró el año pasado, es impulsado por el municipio local y por el trabajo conjunto con distintas organizaciones y credos que conforman la Red de Protección y Acompañamiento para Personas en Situación de Calle. Cada una de las personas que ingresa en el refugio está representada por alguna institución y tiene un acompañamiento por las distintas áreas del municipio. De esta manera, se los orienta para realizar distintos trámites como el Documento Nacional de Identidad (DNI), jubilación y obra social.

Recorridas para buscar personas

Para que los hombres lleguen al parador, la Municipalidad despliega un operativo que comienza a las 19 en el Palacio Municipal y desde allí una trafic recorre diferentes puntos como el Puente Oroño, el Puerto, la Estación Belgrano, el refugio de la Casita de Luján, entre otros. Una vez que llegan al parador invernal, las personas identificadas en situación de calle pueden bañarse, cenar, y dormir. Al otro día, a las seis de la mañana, se los despierta, se les da un desayuno caliente y el equipo de movilidad los traslada al mismo punto en el cual los recogieron.

Giménez recordó que aquellos vecinos que conozcan a personas en situación de calle pueden reportarlo al teléfono de atención ciudadana (0800-777-5000). Al mismo tiempo la funcionaria aclaró: “Nosotros asistimos al lugar que cada vecino denuncia al 0800, pero eso no significa que todas las personas se trasladen voluntariamente al parador nocturno. Tenemos registradas entre 10 y 12 personas que tienen graves problemas de alcoholismo, de consumos problemáticos o salud mental, que no podemos trasladarlos sino que tiene que hacerse cargo el sistema de salud”. Y agregó: “Nosotros derivamos los informes pormenorizados a las áreas que corresponden. Hemos intentado trabajar en conjunto pero en la mayoría no llegamos a un buen resultado. Por eso muchas veces los vecinos ven a las mismas personas y tiene que ver con esta problemática”.

Algunas personas no acceden a ser trasladados y eligen dormir a la intemperie.Foto: Manuel Fabatía

El dormitorio del Cáritas abrirá cinco noches

Con la ayuda de alrededor de 60 voluntarios, el Dormitorio Solidario San José, lugar de resguardo y contención para personas en riesgo de calle, ampliará los días de atención de lunes a viernes, ya que hasta el momento abría sus puertas sólo tres días a la semana. El refugio, que fue creado por Cáritas La Merced, funciona en la sede parroquial (Juan de Garay 3677) y tiene a disposición seis camas.

María del Carmen Menna, directora de Cáritas de la parroquia La Merced, informó que la ampliación se dará a partir de la semana próxima y aclaró que cada persona que es aceptada para pasar la noche en este dormitorio tiene una entrevista previa con una asistente social, ya que tiene que cumplir determinadas pautas de convivencia (que conforman el reglamento básico de ingreso al dormitorio), teniendo que armar un compromiso por el cual acepta las mismas.

Sin ingresos a la Guardia del Cullen por el frío

Hasta este jueves, según indicó a este medio Juan Pablo Poletti —director del hospital Cullen—, en la guardia de este efector no se había registrado ningún ingreso de alguna persona que esté en situación de calle para ser atendida por alguna enfermedad, producto de las bajas temperaturas.