Jueves 04.07.2019 - Última actualización - 15:28

15:26

Información contra la desinformación Es falso el video de Bullrich donde parece "borracha"

Circula en redes una pieza donde se da a entender que la funcionaria estaba alcoholizada durante un anuncio.

El video fue editado y manipulado.

El efecto que se utiliza en la pieza es una copia de un video que escandalizó a los Estados Unidos.

Un video de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hablando sobre la desarticulación de la banda de “Tatán II” (ver acá y acá), vinculada al robo y a las entraderas, fue editado y viralizado para dar a entender que la funcionaria estaba alcoholizada o bajo los efectos de algún calmante.

Bullrich llegó a la conferencia algo despeinada, lo que al instante generó memes, pero horas después comenzó a circular un video en el que se la muestra hablando lento, como si estuviese borracha o enferma.

El falso video circuló por Facebook, Twitter y WhatsApp. La pieza fue subida a redes el 3 de julio a las 20:52 por el usuario Negro Nasif bajo el título “Tiembla el crimen organizado”. Su posteo tuvo solo en Facebook más de un millón de reproducciones y fue compartido más de 49 mil veces.

Según CrowdTangle, una aplicación de Facebook que sirve para medir el nivel de viralidad de los posteos, la página “Unidad CFK Frente de Todos” y “Víctor Hugo Morales, club de seguidores”, además de otros usuarios vinculados al kirchnerismo replicaron las imágenes editadas de la ministra de Seguridad. Fue posteado en más de 30 oportunidades y tuvo 3.402 interacciones (ver acá y acá).

En Twitter, el video fue subido por el usuario Leo Giménez (@_leo_gimenez), licenciado en Ciencia Política de Mar del Plata. El video que subió a Twitter tuvo 181 mil reproducciones, más de 3 mil me gusta y fue replicado en mil oportunidades. Según le confirmó a Clarín, uno de los medios aliados de Reverso, las imágenes le llegaron por WhatsApp y decidió tuitearlas. “No sabía que estaba editado”, explicó.

Su mensaje hasta fue replicado por la precandidata a legisladora porteña por Frente de Todos, Ofelia Fernández, que luego borró la publicación. “Parece que tanta quema de droga le convirtió el habla en el de quien vuelve regulando cada palabra en taxi post tremenda gira”, escribió la joven candidata.

Desde el equipo de Patricia Bullrich informaron que al ver la viralización del video manipulado, lo denunciaron en Facebook como “noticia falsa”.

Un caso similar al del video ralentizado de Patricia Bullrich circuló en los Estados Unidos con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Un video fue editado y viralizado por seguidores del presidente, Donald Trump, para insinuar que la líder demócrata estaba bajo los efectos del alcohol o enferma.

La manipulación de videos es una de las amenazas en la lucha contra la desinformación. Técnicas como el deep fake (mentira profunda), una tecnología que permite hacer un montaje casi perfecto de una persona diciendo cosas que no dijo, ya son tema de debate en los Estados Unidos y en la Argentina.

Sin embargo, en este caso, no se trata de un deep fake sino de un video manipulado. “El deep fake es un contenido creado con técnicas de inteligencia artificial. Si se trata de ralentizar un video ya existente, es una pieza manipulada digitalmente, no un deep fake”, dijo a Reverso Pedro Noel, periodista de First Draft, la organización que trabaja contra la desinformación a nivel global y se encarga de recopilar recursos de verificación esenciales para periodistas.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

