Jueves 04.07.2019

En Brasil Alberto Fernández visitó a Lula en prisión y aseguró que "no duda" de su inocencia

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó este jueves por la tarde al ex mandatario brasileño Inácio "Lula" da Silva, quien se encuentra detenido en la ciudad de Curitiba, y al terminó del encuentro, el dirigente peronista aseguró que "no duda de la inocencia" del histórico líder del Partido de los Trabajadores.

"Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento y un enorme cariño por él, por eso su detención no nos pasa desapercibida. Es un hombre de cuya inocencia no dudo, y que tiene derecho a estar en libertad. Entiendo que recibió una condena en base a hechos indeterminados", señaló Fernández luego de concluir la visita, que realizó junto al ex canciller de Brasil Celso Amorim.

Fernández agregó que la prisión del ex jefe de Estado del país más grande de América latina constituye "una mancha que el pueblo brasileño no merece".

Las declaraciones del postulante opositor fueron formuladas en las afueras de la Superintendencia de la Policía Federal brasileña, donde Lula se encuentra alojado; y se difundieron a través de un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del Partido de los Trabajadores.

Lula está en prisión desde abril de 2018, luego de que la Corte Suprema de Brasil ratificara un fallo de primera instancia dictado por el entonces juez Sergio Moro, quien ahora es ministro de Justicia del presidente de ese país, Jair Bolsonaro.

Moro es objeto de una investigación parlamentaria luego de que un informe periodístico reveló filtraciones sobre presuntas presiones que ejerció para involucrar de forma aparentemente irregular a Lula en la investigación del caso "Lava Jato".

Fernández no perdió la ocasión de referirse a la coyuntura electoral argentina, al señalar que "ojalá le vaya bien al peronismo" en las PASO del 11 de agosto porque "los argentinos se merecen algo mejor que (Mauricio) Macri".

"Con Cristina (Fernández de Kirchner) entendimos que lo mejor era estar juntos porque divididos y separados permitimos el triunfo de Macri. Logramos la unidad del peronismo y de las fuerzas progresistas", indicó al ser consultado sobre la fórmula que encabeza junto con la ex presidenta.

En cuanto a las acusaciones sobre corrupción que pesan sobre la ex mandataria, Fernández remarcó que no cuestiona las causas que pueden existir sobre algún funcionario, pero sostuvo que su compañera de binomio es objeto de "una persecución".

"No cuestiono la corrupción que puede haber existido. Si un funcionario se corrompió que se haga cargo. Pero Cristina está siendo involucrada arbitrariamente en casos en los que no tiene nada que ver", subrayó.

El ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner se refirió también a dichos del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien afirmó que "Argentina puede volver a ser como Venezuela" si el Frente de Todos se impone en las elecciones, al señalar que el mandatario "le hace un gran favor" al criticarlo.

En relación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se alcanzó la semana pasada, el precandidato sostuvo que deberá ser "revisado" si el bloque regional que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos sólo se le asigna la tarea de vender materias primas. Ahora nos estamos enterando también que en ese acuerdo existen cupos para la colocación de productos primarios en los mercados europeos. Eso lo deberemos revisar", advirtió.

