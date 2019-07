Jaguares buscará la gloria, con la confianza a flor de piel

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Disputará la final ante Crusaders, la mejor franquicia de la historia del certamen internacional. ESPN emitirá en directo para todo el país.

Nadie debe dudar que la fecha del sábado 6 de julio de 2019 quedará inscripta para siempre en los anales del rugby y del deporte argentino todo... Y obviamente, más allá de lo que proyecte el resultado final.

Porque la definición que a partir de las 4.35 de la madrugada protagonizarán Crusaders con Jaguares, marcará un hito para la franquicia de nuestro país, que cuatro años después de haber sido incluída en el formidable Super Rugby, logró acceder a semejante distinción.

El partido se escenificará en el Orangetheory Stadium de Christchurch, con el referato del sudafricano Jaco Peyper; asistido por los neozelandeses Mike Fraser y Paul Williams; mientras que el TMO será otro kiwi: Ben Skeen.

Los anfitriones



Como se informara, el elenco neozelandés poseerá dos variantes obligadas, producto de las lesiones sufridas por el lock Scott Barrett y el centro Ryan Crotty, dos de los tantos All Blacks del calificadísmo plantel comandado por Scott Robertson.

Crusaders alistará a: Joe Moody, Codie Taylor y Owen Franks; Mitchell Dunshea y Samuel Whitelock (capitán); Whetu Douglas, Matthew Todd y Kieran Read; Bryn Hall y Richie Mo’unga; George Bridge, Jack Goodhue, Braydon Ennor, Sevu Reece y David Havili.

Suplentes: Andrew Makalio, George Bower, Michael Alaalatoa, Luke Romano, Jordan Taufua, Mitchell Drummond, Mitchel Hunt y Will Jordaan.

Con nueve títulos en su haber y cuatro segundos puestos, la franquicia neozelandesa irrumpe como favorita desde la lógica, sin olvidar el condicionante del excepcional presente de su adversario.

Richie Mo’unga.

El notable apertura de Crusaders, considerado como uno de los jugadores más relevantes del torneo. Foto: Gentileza.

Los visitantes





Con una condición mental inmejorable y aferrado a un juego que sin lugar a dudas llegó al cenit en la reciente semifinal ante Brumbies, Jaguares confía plenamente en sus propios recursos, tal como lo señalaron desde sus diferentes estamentos.

Las tres modificaciones dispuestas por Gonzalo Quesada obedecen simplemente al retorno de Ramiro Moyano, recuperado mucho más rápido de lo previsto del desgarro (sumó unos minutos el viernes pasado); más la rotación de los dos forwards involucrados en el minucioso control de tiempo de competición.

Jaguares alistará a: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Orlando, Ramiro Moyano y Emiliano Boffelli.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Sebastián Cancelliere.

Testimonios ineludibles

Por lo que el rugby representa para Nueva Zelanda, está claro que todas las apreciaciones que procedan desde ese origen, merecen especial atención. Y más aún si se trata de Steve Hansen, head coach de los All Blacks, en alusión a la franquicia argentina.

* “Jaguares está utilizando a todo su equipo: siempre tuvieron forwards peligrosos, pero ahora sus backs han apoyado algunos tries sensacionales. En la semifinal, realmente abrieron a Brumbies y cada oportunidad que tuvieron de atacar, la aprovecharon con creces”.

* “Están jugando con mucha confianza y juntos como un equipo, en lugar de cómo un grupo de individuos. Combinan su fuerza como un pack y lo que están haciendo los backs con la pelota en la mano, los convierte en un equipo realmente peligroso. Tradicionalmente, han sido fuertes en el scrum y eso es algo que han perdido un poco; pero sin embargo, han ganado por otros lados”.

* “La mayor arma que han ganado es la confianza. Cuando tienes una creencia, se puede lograr cualquier cosa en la vida; el 90 por ciento cree que realmente se puede hacer. Van a entrar a la cancha creyendo en un ciento por ciento que pueden ganarle a Crusaders y eso los hará extremandamente peligrosos”.

Finalmente, el afamado entrenador, aseveró: “habrá diferencias sutiles cuando los jugadores de Jaguares pasen a jugar con Los Pumas, pero hay una uniformidad del rugby argentino, que parece lo mejor que se haya visto jamás de ellos. Su juego también ha cambiado: ahora juegan más tipo Super Rugby, usando la velocidad y el movimiento de la pelota”, concluyó.

Otro que elogió a la franquicia argentina fue Kieran Read, capitán de los All Blacks y además, octavo de Crusaders, del que justamente se despedirá en la final de este sábado.

* “Realmente fue una verdadera batalla la semifinal ante Hurricanes, por lo que creo que todos los que la presenciaron en vivo o por TV, habrán quedado muy conformes. Creo que más allá de lo sucedido en ese match, merecíamos estar en la final por todo lo que hicimos durante el torneo”.

* “Jaguares es un equipo muy talentoso y que ha demostrado -especialmente- en el tramo final de esta temporada, lo peligrosos que son sus jugadores. Pude ver la semifinal ante Brumbies y quedé impresionado con la defensa que ejecutó el equipo argentino”.

* “Creo que siempre han sido un equipo peligroso y más aún ahora, que probablemente estén en el punto más alto, ya que lograron encontrarse como equipo. Todos esperamos que sea un gran partido el de este sábado”.

* “Siempre debe tenerse en cuenta que en las finales, uno se tiene que levantar con su día a favor y, en lo posible, tratar de ser lo más efectivos posible. Eso es lo que intentaremos hacer frente a los argentinos”, concluyó el experimentadísimo forward.

Capacidad y convicción tucumana

Matías Orlando. Autor de quince de los ensayos argentinos en la presente temporada del certamen.

​Foto: Prensa Jaguares

Uno de los destacados integrantes del plantel de Jaguares es sin dudas el multifuncional back formado en Huirapuca de Concepción, Matías Orlando, quien jugó 16 partidos en la temporada, con lo cual acumula 57 presentaciones desde la inclusión argentina en el Super Rugby, en 2016.

Por ende, es otra de las opiniones más calificadas a tener en cuenta en este momento.

* “Recuerdo el primer partido en el SR: ante Cheetahs y donde empezamos a meternos en un mundo desconocido. No sabíamos de qué se trataba; empezábamos algo nuevo y a vivir una experiencia diferente. Hubo muchas frustraciones en el camino y cuatro años después estamos por disputar la final. Es muy loco y lo estamos viviendo de una manera increíble”.

* “Estamos acá porque es lo que queríamos y lo que soñamos permanentemente. Logramos el propósito de trabajar día a día en busca de algo y lo alcanzamos. No ha sido fácil llegar hasta acá y no queremos dejar pasar esta oportunidad”.

* “No sé si somos mejores nosotros o ellos, pero este sábado se juegan 80 minutos en donde se definirá quién es el mejor y queremos ser el mejor equipo. Toda la experiencia que sumamos estos años hacen que hoy tengamos mucha confianza y sabemos que tenemos la capacidad de jugarle de igual a igual a un equipo que todos ven como favorito y que viene de ganar los últimos dos torneos”.

* “Ellos son muy consistentes, se hacen fuertes de locales y no pierden el hambre. Todos los años demuestran que quieren ser los mejores y lo logran. Nosotros estamos preparados para jugar este partido, no venimos a hacerles sombra a ellos, tenemos hambre de ganar este partido. No se juegan finales todos los días, nosotros como equipo queremos jugar un buen rugby y mandar el mensaje para que el rugby argentino se sienta representado por nosotros”, concluyó.