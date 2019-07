https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aunque hay una alta circulación del virus en la provincia, es bajo el porcentaje de embarazadas y personas que tienen factores de riesgo que recibieron la dosis.

Carolina Cudós, directora provincial de Epidemiología Gripe A: "Hay que vacunarse todos los años porque el virus muta"

La cepa H1N1, conocida como gripe A, constituyó una epidemia en la Argentina y en el mundo hace 10 años, cuando en el país hubo centenares de muertos. La vacunación efectiva y las campañas sanitarias lograron reducir año tras año la cantidad de afectados, con lo cual ya no es una amenaza para la mayoría de las personas. Lo más probable es que si alguien contrae el virus, reciba la indicación de su médico de hacer reposo, estar atento a la fiebre y tener paciencia hasta que pase el cuadro. El problema son los grupos de riesgo, que pueden tener complicaciones severas, y por eso es muy importante que se vacunen. Dos santafesinos, que tenían problemas previos de salud y no se habían vacunado, fallecieron esta semana.

Desde el área de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, la Dra. Carolina Cudós advirtió un bajo porcentaje de personas que integran estos grupos (embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a dos años, adultos mayores y quienes tienen algún factor de riesgo) que han recibido la dosis correspondiente.

“Está pasando año a año, hay como una relajación, la gente ya no le tiene miedo, y la vacuna tiene como una mala fama porque mucha gente dice que se vacunó y se enfermó igual, o ‘para que me voy a vacunar si ya me vacuné el año pasado’, y en este caso sí es importante vacunarse todos los años porque los anticuerpos se pierden, el virus muta y la composición de la vacuna cambia”, reforzó.