https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.07.2019 - Última actualización - 13:44

13:42

El niño fue hallado sin vida en un descampado. Su cuerpo presentaba numerosas lesiones.

Desaparecido en Recreo El peor final para Diego Román El niño fue hallado sin vida en un descampado. Su cuerpo presentaba numerosas lesiones. El niño fue hallado sin vida en un descampado. Su cuerpo presentaba numerosas lesiones.

Diego Román (12), el chico que se encontraba en condición de desaparecido desde la tarde del miércoles, fue encontrado muerto en un descampado de Recreo.



El trágico hallazgo se produjo en las últimas horas del jueves en el barrio Comunal 3, en momentos en que gran cantidad de vecinos y policías de esa ciudad pugnaban por localizar al menor.



El cuerpo apareció detrás de una vivienda particular, en un lugar de difícil acceso, unos 50 metros hacia adentro de un profuso cañaveral, entre altas malezas.



Lo más preocupante es que presentaba gran cantidad de lesiones, algunas punzantes y otras cortantes.

Las primeras versiones dieron cuenta de que dichas heridas serían producto de la acción de perros. No obstante otras fuentes especularon con que se podrían corresponder a un ataque con arma blanca.



En este sentido, el fiscal que interviene en el caso, Andrés Marchi, prefirió no opinar al respecto hasta tanto no conozca el resultado de la autopsia.



“Acá entra cualquiera”



Iván Reyes es el propietario de la casa en cuyos fondos apareció el cadáver de Dieguito.



En diálogo con El Litoral, el hombre sostuvo que “todo esto me tomó de sorpresa anoche. Estábamos tranquilos en familia, cuando de repente se empezó a llenar de gente y de policías”, dijo.



“Yo me ocupo de cuidar los alrededores de mi casa, pero de lo que ocurre en el fondo del campo no sé nada. Acá en este barrio entra cualquiera y se meten en los terrenos sin que uno pueda hacer nada”, se quejó.



Final anunciado



La desaparición y muerte de pequeño Dieguito se produjo en un contexto familiar, plagado de anormalidades, muchas de las cuales dan cuenta de hechos de violencia.



Así lo hicieron saber distintos entrevistados que conocían la situación por la que atravesaba el menor.



El fin de Dieguito comenzó a escribirse en la tarde del miércoles. Lo último que hizo fue concurrir a clases en la escuela Com Caia. Luego fue hasta la casa de un amigo donde se retiró al anochecer. A partir de entonces, nada más se supo de él.



Quienes conocieron a Dieguito lo describieron como un chico de carácter dócil y respetuoso, aunque destacaron que en su mirada siempre había un dejo de tristeza.



El menor vivía junto a su padre y la pareja de éste, en una humilde vivienda del barrio Mocoví, la que compartía con sus hermanos.



Tras conocerse el trágico fin del chico, autoridades policiales dispusieron una custodia especial frente al domicilio del padre.



Es que en las últimas horas circularon fuertes versiones sobre la intención de un grupo de personas de atacar dicho inmueble.



La madre acusa



María es la madre de Dieguito, y apuntó directamente contra el padre del menor y su actual pareja por lo ocurrido.



“Ellos son los únicos responsables de este desastre. Han sumido a todos mis hijos en un calvario de golpes y amenazas. Y es por eso que los voy a denunciar”.



La mujer reveló que si bien hace 4 años que se separó de su marido, los problemas más graves comenzaron hace 5 meses cuando el hombre inició una relación sentimental con otra mujer.



“Él nunca me dejó ver a mis cuatro hijos, pero yo me las arreglaba para verlos en algún momento. Pero ahora, desde que está con esa mujer, todo se puso peor. Una hija mía logró escaparse. Lamentablemente Dieguito no pudo”, cerró.