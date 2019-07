More Rial denunció a Facundo Ambrosioni

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.07.2019 - Última actualización - 15:11

Luego de anunciar su separación, la hija de Jorge Rial confirmó que presentó una denuncia por violencia en contra del padre de su hijo Francesco.

Luego de romper el silencio, la hiija de Jorge Rial se sentó en el living de Los Ángeles de la mañana y reveló que sufrió infidelidades, motivo que desencadenó en la decisión de terminar la relación.

"Pasaron cosas, luché mucho por nosotros y no me pagaron de la misma forma", resumió. Luego, relató: "Un día estaba dormido, le agarré el celular y encontré de todo un poco. Hasta una cuenta de Instagram trucha, desde la que chateaba con pibitas con novio que le hablaban de mí. Primero leí todo, después saqué fotos con mi teléfono".

Luego de hablar públicamente por primera vez y contar detalles de cómo vivió este duro momento a meses de ser mamá, More Rial sorprendió y contó que denunció a Ambrosioni por violencia.

La hija del periodista relató muy angustiada y llorando lo que sufrió en la relación con su ex. "Mi internación fue por culpa de él", mencionó en una entrevista con el programa televisivo que conduce Mariano Iúdica.

Luego, Cora Debarbieri intervino y le preguntó si hubo violencia de género en la pareja. Entre lágrimas, Morena juntó fuerzas y contó:"No puedo responder todavía, pero sí".

"Hubo violencia desde que nació Fran. Ya cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia ya está hecha, la hice ayer", contó.

"Hablé con una de mis mejores amigas el mismo día que pasó le mande un mensaje y le conté, me dijo que me separe. Ahora de a poco voy juntando viejas amistades que conocía y que no podía tener contacto, y de a poco me voy curando", remarcó sobre el apoyo que tiene de su familia y amistades.

"Estoy tranquila, estoy cuidada y sé que él no se me puede acercar", finalizó tras hablar de la situación que le toca vivir hoy, luego de anunciar su separación.

Con información de El Trece