Desde noviembre habrá una segundo vuelo a Malvinas que saldrá desde Córdoba

El gobierno británico de las Islas Malvinas anunció este viernes que a partir del próximo 6 de noviembre se sumará un nuevo vuelo comercial hasta el archipiélago, que saldrá desde Brasil todas las semanas y pasará por Córdoba una vez por mes.

Este vuelo, que saldrá desde San Pablo con escala en la provincia mediterránea y destino final el archipiélago, se sumará al que ya llega a las Islas Malvinas desde Chile y pasa por Río Gallegos.

"Hoy es un día histórico con un acuerdo para operar un nuevo vuelo semanal entre #Falklands y #Brasil, como dice @ElsbyB. particular", publicó la administración kelper en su cuenta oficial de Twitter.

Today is a historic day with agreement to operate a new weekly flight between #Falklands & #Brazil as @ElsbyB says “This new flight...will support long term economic growth in the islands and will result in significant growth for our tourist industry in particular.” #islandlife pic.twitter.com/NBwP9tXcPk