Pablo Echarri dijo que votaría igual a Cristina si fuera condenada

El actor dijo que de todas maneras votaría a la ex mandataria. Además, habló de la situación del país, de las fórmulas Macri-Pichetto y Fernández-Fernández, y de sus colegas que se manifiestan políticamente

"Si se comprobara alguna de las causas de corrupción contra Cristina, sentiría desilusión, dolor y vergüenza", reconoció Pablo Echarri en una extensa charla que mantuvo con Jorge Rial en Intrusos. Además de referirse a la ex presidenta, el actor habló de las fórmulas y las alianzas de cara a las próximas elecciones presidenciales, de su deseo de expresar su posición política y de sus colegas que también lo hicieron, como Luis Brandoni, Andrea del Boca, Dady Brieva y Alfredo Casero.

El actor fue consultado sobre las denuncias por corrupción que pesan sobre Cristina Fernández y otros funcionarios kirchneristas: "Me desilusiona el género humano sacando ventaja donde no corresponde. Y en ese marco, la política se manifiesta de la forma más cruda".

"No comparto la corrupción porque doy un ejemplo en mi familia, y a mis hijos les muestro que nada que no es suyo les corresponde", aclaró Echarri, para de inmediato ser más preciso: "Respecto a los posibles actos de corrupción en el kirchnerismo, más allá de la comprobación o no, intuyo que algunos han existido. Tuve que ser pragmático cuando vi que sí podía haber habido, y dije: 'Por esto que existe, ¿debo matar mi necesidad de ser parte de un espacio y de estar para cambiar a la gente?'".

El artista afirmó que sintió "asco y vergüenza" al ver las imágenes del ex funcionario José López arrojando bolsos con dinero a un convento, pero sobre las causas contra Cristina, diferenció: "Objetivamente, no veo resultados que abonen una teoría de que eso sucedió. Si apareciera, sentiría un grado de desilusión y dolor, y también me avergonzaría".

El esposo de Nancy Dupláa fue insistente en que "hay que comprobarlo", y que nadie puede convencerlo "con una teoría conspirativa". "¿Votarías (a Cristina) si se comprueba un acto de corrupción?", le preguntó uno de los panelistas, y Echarri fue contundente: "Sí, votaría al esquema político que creo que puede cambiar las cosas. No hay otro espacio que pueda arribar al país que yo quiero, que no sea este frente".

En el mismo sentido, se refirió a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández. "Fue una jugada verdaderamente maestra y honesta. Creo que lo que leyó (Cristina) es que el próximo gobierno popular no podía estar tan tirado a la izquierda y no podía tener ese nivel de confrontación. Si cierta dinámica se repite, sería darse la cabeza con la pared. La forma de abordar a una nueva versión de un gobierno nacional y popular en 2019 es gestionando política de otra manera, y Alberto es una cabeza que genera ese diálogo y concertación".

Además, dijo que no se sentía incómodo con la incorporación de Sergio Massa: "Él volvió a ese redil, y lo que hace es potenciar sus capacidades en un espacio que puede hacer algo", explicó.

Respecto a la alianza de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, opinó: "En él (por Pichetto) siempre vi un peronista con un pensamiento muy conservador, con un sistema económico que él quiere que reine, cosa que no comparto".

Sus colegas comprometidos con la política

Echarri se refirió a los colegas que, como él, mostraron abiertamente su postura política. Y en todos los casos, a pesar de a veces no coincidir ni con el contenido ni con las formas, celebró que se hablara de los temas.

Luis Brandoni. "Me siento reflejado porque en un momento en el que se podría haber quedado sentado en su casa, decidió pelear por el derecho a propiedad intelectual de los actores. Y en los 90 estuvo cerca de lograrlo".

Andrea del Boca. "Tanto ella como Brandoni podrían haber ganado elecciones en SAGAI… (Fabián) Gianola no, porque su vida y su actitud lo van hundiendo cada vez más. Andrea está en una situación judicial, generó un trabajo dentro de la TV Pública por fuera de los marcos establecidos a lo que existía. Yo no hubiera agarrado esa novela (Mamá corazón) porque era un esquema que ante un cambio de color político iba a tener oposición. Yo lo vi, pero creo que tengo un poco más de calle que ella".

Alfredo Casero. "Me sentaría con él. Él es un provocador y lo fue siempre. Antes lo hacía desde el humor y me provocaba empatía, cuando vino del lado de la política… No comparto su forma explosiva de declarar, creo que no suma, solo genera excitación en un sector pequeño. Creo que lo que sale de su corazón es genuino. Le convienen más a él y al sector que representa declaraciones más desarrolladas".

Dady Brieva. "Es un compañero y más allá de ese armado de frases, creo que está más preparado que Alfredo. Tiene un conocimiento de la realidad y una preparación. Creo que lo que dijo, respecto a que habría que crear una CONADEP del periodismo, lo podríamos pulir… Creo que el periodismo debe autorregularse. Soy un defensor de la libertad de expresión".

Su deseo de expresar sus ideas

"Fue una decisión de avanzar aún pudiendo perder", reconoció Echarri apenas comenzó la charla con Rial respecto a su necesidad de difundir sus opiniones: "Mi hija (Morena, de 15 años) me vio coherente. Cuando tomaba la decisión de no hacer algo, ella me tildaba de tibio. Cuando uno decide ir adelante hay dudas, y la mirada de ella me marcaba el camino. Nunca sentí que tuviera que dar un paso al costado, sino rediseñar la forma en la que uno se expresa, porque los momentos van fluctuando".

Respecto a que mostrar su ideología podía perjudicarlo a la hora de conseguir trabajo, recordó una charla que mantuvo con Tomás Yankelevich, el ex gerente de programación de Telefe, quien en su momento dejó afuera a Echarri de la serie sobre la vida de Sandro. "Me dijo que la cristalización de una idea política me jugaría mal, fue honesto porque lo adelantó. Pero no lo veo de buena manera porque cuando doy una idea lo hago por mi familia y para sumar un granito de arena. Es elegir qué país quiere uno y apostar, siempre teniendo en cuenta las formas que creo que las conservé".

Con información de Infobae