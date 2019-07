Rafaela consolida su perfil universitario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La matrícula de ingresantes se incrementa cada año, tanto en las casas de altos estudios privadas como públicas, con más de un 30 % que provienen de la región y otras provincias. Además, 8 de cada 10 estudiantes secundarios tienen pensado acceder a la Universidad.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

Diez años atrás, se creó el Consejo Universitario de Rafaela (CUR), un espacio de colaboración institucional en donde participan el Gobierno municipal y las siete instituciones que conforman la red universitaria y terciaria de la ciudad, con la intención de consolidar una estrategia conjunta de desarrollo para la educación superior y un objetivo común: hacer de Rafaela una verdadera ciudad universitaria.

Con ese fin, en el marco del CUR se articulan y planifican ofertas educativas entre todas las casas de estudio para ir sumando carreras que complementenel abanico existente, atendiendo, por un lado a las nuevas demandas de profesionales, particularmente, en el ámbito de las ciencias relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y, por el otro, a la producción.



El trabajo viene dando frutos sostenidamente, tal como lo refleja una investigación recientemente publicada por diario Castellano, en la que se indica que este año, los ingresantes a la educación superior aumentaron un 19%, con respecto al anterior.



En total los jóvenes que se acoplaron al nivel universitario y terciario fueron 2.482 alumnos y, de ellos, el 31% proviene de otras localidades. Actualmente, los matriculados son 7.383 y crecieron un 4,5% en un año.



El atractivo



La gran expansión de la matrícula surge con claridad cuando se tiene en cuenta que en el año 2009, se inscribieron 1.399 estudiantes. Ello implica que en una década el número de ingresantes creció un 56%. El atractivo de la oferta de la educación universitaria y superior rafaelina se ve reflejado también en el altísimo porcentaje de alumnos de nivel medio que pretenden continuar con sus estudios y el elevado número que pretende hacerlo en la ciudad. Ambos datos marcan un quiebre de la tendencia de años atrás cuando muchos de los jóvenes que estaban finalizando el trayecto secundario no manifestaban su deseo de seguir en el sistema educativo, ni lo hacían, por no existir en la ciudad la carrera de su preferencia o no poder cursarla, por cuestiones económicas, fuera de Rafaela.



Al respecto, un estudio realizado por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), organismo municipal que colecta información para la toma de decisiones, marca que de los “estudiantes que finalizaron sus estudios medios en 2018, el 82,1% de los relevados pretende seguir estudiando”.



La encuesta fue realizada durante los meses de octubre y noviembre pasados, con una población encuestada de 1.187 estudiantes. De ellos el 76,6% se inclina por una carrera universitaria. Y además, Rafaela es el destino elegido por el 63,1% de los estudiantes.



A su vez, las tres carreras con mayor preferencia son: Medicina, con el 3,9%; Abogacía, el 3,6% e Ingeniería en informática, un 3,5%.



60 carreras



“El gran desafío de Rafaela es seguir consolidando su modelo universitario. Estamos en una ciudad que tiene más de 7.500 estudiantes, con una oferta educativa de 60 carreras distribuidas en 7 casas de estudios superiores”, señaló el intendente Luis Castellano en la Expo Carreras, realizada recientemente.



Y contextualizó: “venimos trabajando para construir la ciudad universitaria, seguir posicionando a Rafaela en nuestra región y liderar el proceso educativo. Vamos avanzando, pero nos queda mucho por hacer porque una ciudad universitaria reclama alternativas y nos pone a todos ante un nuevo desafío”.



En ese sentido, Castellano reseñó algunas de las cuestiones en la que se trabaja, para avanzar hacia ese objetivo. “Hay un vínculo regional que estamos tratando en el Área Metropolitana como es el transporte interurbano, pero también la posibilidad de ayudar junto con el sector privado para que los chicos tengan lugares en donde puedan alojarse en la ciudad a costos no tan elevados, espacios para su diversión y esparcimiento”.

El CUR



Las instituciones que integran esta entidad son: la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 ‘Dr. Joaquín V. González‘ y el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC).