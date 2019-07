https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay víctimas fatales

Rincón: se durmió fumando y ocasionó un incendio

En la mañana del sábado se registró un incendio en San José del Rincón. Las autoridades informaron que no hubo víctimas fatales, aunque se trasladó al hospital Cullen a dos moradores de la vivienda por inhalación de monóxido de carbono.

El Litoral Personal de Bomberos Zapadores informó que Hugo E., de 56 años resultó levemente intoxicado por inhalación de monóxido de carbono tras iniciarse un foco ígneo en su vivienda, sita en calles Luis León de Los Santos y Constituyentes, de la vecina ciudad de San José del Rincón. Tenés que leer Cómo evitar intoxicarse con monóxido de carbono La hermana de víctima, quien cohabita el inmueble, manifestó que Hugo se durmió con un cigarrillo encendido. Los agentes sofocaron el fuego y trasladaron a las víctimas al hospital J. M. Cullen, para que se les realizara un control de rutina, ya que no habían sufrido lesiones.