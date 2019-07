https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Explotó y se lo vio (y escuchó) como nunca

Messi: "No fui a la premiación porque no podemos ser parte de esta corrupción"

El capitán argentino admitió que le pasaron factura por sus declaraciones luego del partido con Brasil; y cree que la Copa está armada para que el local la gane. “La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol‘, sostuvo.

