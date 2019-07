Exitoso debut de Jaguares XV

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Superó a Griffons, en la jornada inaugural del segundo estamento de la Currie Cup de Sudáfrica.

En otra jornada de especial significación, ya que marcó una nueva apertura para el rugby argentino en el mundo, Jaguares XV venció a Griffons por 50 a 43, en el debut en la First Division de la Currie Cup, segundo estamento de la competición más importante de la South African Rugby Union.

El encuentro se desarrolló en el estadio HT Pelatona Projects, de la ciudad de Welkom y marcó el retorno de un representativo argentino a certámenes sudafricanos, emulando lo que Pampas XV concretó durante cuatro temporadas en la Vodacom Cup entre 2010 y 2013.

Un dato que merece ser puntualizado, es que se produjo el retorno oficial del medio scrum mendocino, Gonzalo Bertranou, tras la recuperación de la intervención quirúrgica en un hombro.

* “No fue un día más hoy, tenía la cabeza puesta en muchos lados. Arranqué la mañana muy nervioso, porque jugaba Jaguares. Después me tocó enfocarme en mi vuelta a las canchas con este nuevo representativo de nuestro país. La verdad es que lo viví con muchísima alegría; el hombro me respondió bien, me sentí bien físicamente y por eso estoy muy contento”.

* “Fue un típico partido de primer torneo nuevo. En cuanto a los aspectos a mejorar, quizás lo más importante sea la defensa, ya que hemos recibido muchos tantos. Pero por otro lado, también destaco el juego en ataque, porque fuimos muy efectivos y peligrosos cuando tuvimos la pelota”, concluyó el número 9 formado en Los Tordos de Mendoza.

Jaguares XV alistó a: Javier Díaz, José Luis González y Martín Fernández Segurotti; Jerónimo Ureta y Franco Molina; Lautaro Bavaro, Francisco Gorrisen y Rodrigo Bruni; Gregorio del Prete y Teo Castiglioni; Julián Domínguez, Bautista Ezcurra, Agustín Segura, Tomás Cubilla y Martín Elías.

Luego ingresaron: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Ignacio Calas, Santiago Grondona, Santiago Montagner, Gonzálo Bertranou y Juan Pablo Castro.

El plantel conducido por Ignacio Fernández Lobbe apoyó siete tries, por intermedio de Del Prete (2), González, Domínguez, Castiglioni, Cubillas y Castro; mientras que Elías sumó 6 goals y 1 penal.

La próxima presentación será el sábado venidero en Potchefstroom, ante Boland Cavalieres, que arrancó el torneo con un triunfo ante Border, por 31 a 20.

All Blacks para el Championship

Tal como se anticipara, la New Zealand Rugby Union oficializó el plantel de 39 jugadores, que conducidos por Steve Hansen afrontarán el Rugby Championship 2019, en la que deberán visitar a Argentina (20 de julio) y Sudáfrica (27 de julio).

Forwards: Asafo Aumua, Dane Coles, Vaea Fifita y Ardie Savea, de Hurricanes; Liam Coltman, Jackson Hemopo y Shannon Frizell, de Highlanders; Codie Taylor, Owen Franks, Joe Moody, Samuel Whitlock, Kieran Read y Matthew Todd, de Crusaders; Nepo Laulala, Atu Moli, Angus Ta’avao, Brodie Retallick, Sam Cane y Luke Jacobson, de Chiefs; Karl Tu’inukuafe, Ofa Tuungafasi, Patrick Tuipulotu y Dalton Papalii, de Blues.

Backs: TJ Perenara, Beauden Barrett, Ngani Laumape y Jordie Barrett, de Hurricanes; Aaron Smith, Josh Ioane y Ben Smith, de Highlanders; Brad Weber y Anton Lienert-Brown, de Chiefs; Richie Mo’unga, Jack Goodhue, Sevu Reece, Braydon Ennor y George Brigdge, de Crusaders; Sonny Bill Williams y Rieko Ioane, de Blues.

En la URBA

En la continuidad del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, se desarrolló la decimocuarta jornada, proyectando los resultados que se detallan a continuación.

En Plaza Jewell, San Isidro Club venció a Atlético del Rosario, por 43 a 13, con lo cual se afianzó en la vanguardia; mientras que su escolta, Pucará le ganó Newman, por 29 a 19.

Además: San Luis superó a La Plata Rugby Club, por 26 a 19; Belgrano Athletic a Hindú Club, por 31 a 5; Club Atlético de San Isidro a Alumni, por 45 a 24 y Regatas Bella Vista a CUBA, por 29 a 17.

De ese modo, las posiciones son lideradas por SIC, con 54 puntos; Pucará suma 45; Belgrano e Hindú, 38; Newman 37; Alumni 36; Regatas (BV) 33; San Luis 30; CUBA 25; CASI 23; La Plata RC 17; mientras que Atlético del Rosario cierra con 15 unidades.

La próxima fecha, prevista para el sábado venidero, estará así conformada: SIC con Newman, Belgrano con Pucará, La Plata RC con Hindú, Regatas (BV) con San Luis, Alumni con CUBA y Atlético del Rosario con CASI.