"Soy santafesino y voy a defender a Santa Fe"

El macrista le pregunta a los empresarios si optarán por abrir mercados como con la Unión Europea o volver a los acuerdos con Venezuela. Admite demoras en obras nacionales pero afirma que la provincia no fue discriminada como durante la etapa kirchnerista.

Rosarino pero “apasionado por el norte santafesino”, a los 42 años, Federico Angelini, encabeza la lista oficialista de precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio donde competirá el 11 de agosto con la que encabeza el radical Martín Rosúa. Licenciado en sistemas, padre de dos chicos y simpatizante de Newells es uno de los referentes macristas de la provincia desde antes de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación.

- ¿Por qué ser diputado nacional?

- Es un orgullo y un honor poder encabezar la lista que apoya al presidente Macri, es también una gran responsabilidad así como haber conformado una lista donde están la mayoría de los sectores que participan en Juntos para el Cambio, (Pro, Ucr- CC - ARI y Fe) y además con representación territorial de la provincia. El norte, luego de mucho tiempo vuelve a tener una candidata con muchas posibilidades de ser diputada y eso para mí es una cuenta pendiente que tiene la provincia para con su norte. Está representado el sur, la ciudad de Santa Fe y el norte con Carolina Castests.

- ¿Cómo cree que se está viendo en la provincia de Santa Fe la gestión de Macri que apuesta a cuatro años más?

- Hemos pasado momentos difíciles. Claramente, 2018 fue un mal año no solamente para Santa Fe sino para todos los argentinos. Ahora tenemos que recordarle a los santafesinos lo que era el kirchnerismo o lo que sufrió Santa Fe con el kirchnerismo. Durante más de diez años le robaron parte de la coparticipación y eso se tradujo en falta de obras, de salud, donde hasta el Estado nacional le cobraba el envío de gendarmes o fuerzas federales; desde que asumió Macri eso no sucede, por el contrario, se trabaja en forma mucho más coordinada con la provincia de Santa Fe y alejado de las diferencias políticas. Hay que recordar también la discriminación que tuvo la provincia en obra pública. Por todos lados pregunto a los vecinos una sola obra que haya hecho el kirchnerismo en Santa Fe y muy pocos o nadie me puede marcar una obra del anterior gobierno para la provincia. Santa Fe sufrió muchísimo durante el kirchnerismo y lo que se define en la Paso del 11 de agosto o en octubre será si Argentina sigue pensando en cómo salir delante de forma ordenada, integrada al mundo, sentando las bases de la economía para crecimiento o vuelve al pasado que nos hizo tanto daño.

- Y cómo cree que le fue a la provincia, al empresario santafesino más allá de ese 2018 que usted reconoce no fue un buen año. Puede tener expectativas el hombre de negocio, el trabajador.

- Hay que preguntarle a la producción santafesina si prefiere abrir mercados como la Unión Europea en el acuerdo que se hizo con el Mercosur o hacer un acuerdo con la Venezuela de Chávez y Maduro que ya sabemos las consecuencias que trajo: Sancor sentenció su muerte con ese acuerdo, Vasalli en Firmat fue destruida. Son dos empresas importantísimas para la provincia destruidas por las políticas del kirchnerismo. Nuestra apuseta es empezar a trabajar con la Unión Europea y ese mercado que se nos abre de 500 millones de potenciales compradores de nuestros productos.

- Si llega al Congreso ¿se sentará a defender al gobierno nacional o a la provincia de Santa Fe?

- Soy santafesino y voy a defender a Santa Fe y esto es algo que los diputados santafesinos que anteriormente estuvieron con el kirchnerismo o con el peronismo nunca hicieron. Cuando Cristina Fernández de Kirchner le robaba a los santafesinos, todos los meses, parte de la coparticipación federal, no hubo un solo diputado peronista de la provincia que haya levantado la mano. Vamos a defender a nuestra provincia, obviamente, defendiendo a un gobierno nacional pero nunca vamos a estar en contra de los intereses de la provincia. Por ejemplo el pago de la deuda por coparticipación siempre voy a estar al lado de Santa Fe. La Nación tiene que pagar esa deuda que tiene con la provincia.

- Usted siguió mucho la negociación que hubo entre gobierno nacional y provincial y se estuvo cerca del acuerdo.

- Se estuvo muy cerca y para mi entender, la interna del socialismo no permitió llegar a un acuerdo. Estuvimos muy cerca de cerrar este capítulo pero lamentablemente las diferencias dentro del socialismo -ni siquiera del Frente Progresista- evitó el acuerdo. Ahora está de nuevo judicializado el reclamo pero soy una persona que permanentemente va a tender puentes entre el gobierno nacional y el provincia, independientemente de quien gobierne cada estado.

- Es decir que lo que hizo con Lifschitz lo haría con Perotti si sigue Macri

- Sin lugar a dudas; vamos a tener que trabajar juntos porque Santa Fe tiene muchísimos déficits y para sacar a Santa Fe del problema que tiene de narcotráfico, de inseguridad, del déficit de infraestructura siempre vamos a tener que trabajar juntos.

- Usted marca el déficit de infraestructura y sin embargo hay obras viales que el gobierno nacional viene demorando pese a que se las prometieron.

- Nos gustaría que la ruta nacional 34 esté más avanzada de lo que está pero allí está el problema de lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Estuvimos casi dos años para poder reacomodar el contrato que se había firmado. Estaban pagando el kilómetro de autovía más caro que el kilómetro de autopista en el resto del país. Las obras no se habían coordinado con hidráulica de la provincia. Si se hubiera hecho con el proyecto aprobado por el kirchnerismo la zona del dpto. Castellanos se inundaría por fallas en la estructura de la obra vial. El daño que le hizo el kirchnerismo a la Argentina no es solamente la corrupción, sino la ineficacia, la ineficiencia y la imprudencia que en muchos casos ha generado pérdidas de vidas como en Once.

Cuando asumió este gobierno, ninguna ruta nacional en la provincia de Santa Fe estaba intervenida o reparada por el gobierno nacional. Todas las rutas de Santa Fe hoy están bajo algún tipo de trabajos: 11, 168, 95, 98, 33, 34, la circunvalación de Rosario terminada, la de Santa Fe mejorada.

- Ustedes apuestan mucho a la reactivación del Belgrano Cargas y el impacto en Santa Fe

- Es una obra que avanza fuertemente, se hicieron más de 500 kilómetros de vías nuevas. Lo que sigue será muy positivo porque va a reactivar a nuestro interior y agilizará muchísimo la llegada de mercaderías a puertos del sur santafesino. Esta obra es clave para bajar los costos logísticos.



Cosas de la política

Angelini encabeza la conducción provincial del Pro, fuerza de la que es referente desde su fundación.

- ¿Cómo quedó la alianza después de la derrota electoral en la provincia y en las principales ciudades más allá del éxito de dos años atrás?

- Lo que está en juego en octubre no da margen para que nos quedemos a pensar qué pasó en las elecciones provinciales. La coyuntura económica y no haber podido instalar temas provinciales por sobre lo nacional nos afectó. Luego de las Paso la polarización hizo que las dos opciones sean el peronismo o el socialismo. Dimos vuelta de página y ahora todos trabajamos para que el presidente Macri sea reelecto en octubre.

- ¿Cómo tomaron la candidatura de Pichetto a vice presidente?

- Nos sorprendió pero gratamente; fue una clara demostración de que el presidente Macri escuchó a distintos sectores de la sociedad que le pedían que Cambiemos sea ampliado, que ya no alcanzaba con Pro, UCR y Coalición Cívica, Fe. Era necesario incorporar a sectores del justicialismo democrático, del justicialismo que respeta las instituciones, del justicialismo que cuida a la República. Me parece muy bueno.

- La agenda de Macri prevé visitas a Santa Fe durante la campaña electoral.

- El presidente Macri va a estar al menos tres veces en la provincia de acá al 11 de agosto; también vendrá Miguel Angel Pichetto y los ministros van a seguir haciéndolo. Los ministros han trabajando y van a seguir haciéndolo para que haya obra pública en Santa Fe y se de una batalla contra el narcotráfico.

- ¿La interna de diputados ayuda a la fórmula?

- Es un sector minoritario del radicalismo que está en Juntos por el Cambio. Hubiésemos preferido que eso no suceda pero el único objetivo nuestro no es un diputado más o uno menos, sino que el presidente Macri sea reelecto. Todos tenemos que trabajar para eso.

Lista

Federico Angelini encabeza la lista de Juntos somos el Cambio acompañado por Ximena García (UCR), José Carlos Nuñez (Pro), Laura Carolina Castest (CC - ARI), Juan Martín (UCR), Cesira Arcando (FE) seguidos por Carlos De Lorenzi (UCR), Juliana Bonino (Pro), Mauricio Amer (CC-ARI) y Adriana Tomas (UCR).