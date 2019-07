Los tiempos del recuento provisorio inscribieron un récord histórico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Contra todos los pronósticos, el escrutinio fue ágil y a las 23 ya prácticamente había concluido el proceso, con el 99,3% de los telegramas cargados. El responsable del operativo marcó las ventajas y los aspectos a corregir. Defendió la boleta única papel, antes que el voto electrónico.

El día de las elecciones generales en la provincia había arrancado de la peor manera para la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. Los previos tampoco habían sido sencillos; la oposición azuzaba con sospechas sobre la falta de transparencia en el proceso, y ni los funcionarios del propio gobierno ayudaban. El ministro de Justicia decía que recién a media noche se tendría cargado “el 50% de los datos”; y el secretario electoral, que quizá se debería esperar “hasta el escrutinio definitivo” para conocer el ganador.

Los antecedentes de las primarias de abril no habían sido favorables porque recién a la madrugada del día posterior se terminaban de procesar los datos. Pero nada fue peor que levantarse el 16 de junio y saber que toda la provincia padecía los efectos del apagón nacional que había dejado sin luz a medio continente. Así había arrancado la votación, con boxes iluminados mediante velas o linternas, y buscando aprovecharse la luz natural. Con las horas, el servicio se restableció, el comicio se desarrolló sin sobresaltos y el escrutinio provisorio pasó su prueba de fuego. Todo funcionó bien, incluso, mejor que en experiencias anteriores. A las 23, ya se había cargado más del 99% de los telegramas y ello inscribió un récord a nivel provincial y nacional.



“El escenario a las ocho de la mañana era de caos a nivel nacional por la falta de energía”, recordó a El Litoral Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión. “Eso fue cambiando con las horas. Al mediodía, teníamos nuestros sistemas de contingencia activados, reconfiguramos el escrutinio y terminamos con una gran satisfacción porque a las 23 llegamos a un 99,3% de los telegramas cargados”, recordó.

- Antes de la media noche ya se supo quién ganaba y quien perdía...



- Sí, y tuvimos un porcentaje histórico a nivel provincial y nacional con un 99,3% de mesas computadas alrededor de las 23, lo cual era para nosotros un techo espectacular. Con un margen muy alto de telegramas procesados, pudimos saber temprano quién era el ganador, a pesar de las diferencias exiguas entre los candidatos. Tuvimos un escrutinio provisorio que fue impecable y a la altura de las circunstancias. Teníamos 600 personas trabajando y la verdad, con gran responsabilidad. Rescatamos el valor del personal de esta Secretaría y del área de informática que hizo posible todo.

- ¿Teniendo en cuenta los antecedentes negativos, qué contribuyó para que todo saliese como salió?



- Nosotros sabíamos que el recuento provisorio iba a arrojar un resultado concreto. Ahora bien, para la rapidez contribuyeron varios factores. Hubo una capacitación mucho más intensiva a las autoridades de mesa; un manual específico para que se comprendiese cómo se debía elaborar la documentación. Por otro lado, un cambio en el método de transmisión de telegramas de Santa Fe y Rosario que permitió que más del 50% de esos documentos llegase vía celular y no por fax. Eso impactó positivamente; llegaron mejor y más rápido. Se habían sumado agentes de carga y de control. Todo ello fue positivo y se vio en los resultados.

- Se ha dicho en alguna elección que se especula con la carga de datos en función de cómo se vayan dando los resultado. ¿Es posible eso?



- No. Muchas veces los candidatos especulan porque desconocen. Hacer una carga selectiva sería mucho más engorroso y el escrutinio tardaría horas más.

Foto: Archivo El Litoral

- Algunos antecedentes tiene la provincia...



- Sí, pero desde 2017, los procesos son bien definidos. Hacemos las auditorías de procedimientos ante todos los partidos políticos, y la presencia de fiscales en los centros de carga demostró que cuando un telegrama llega, se carga por orden secuencial. Creo que se generaron muchos mitos; si el provisorio es ajustado o no es ajustado, no tiene nada que ver... Arroja un valor concreto que por supuesto depende del porcentaje de mesas computadas,pero el porcentaje que queda sin escrutar no tiene por qué no seguir la tendencia de lo sí computado. Así que realmente, a veces es desconocer las técnicas estadísticas que dan sustento a un escrutinio provisorio. También demostramos desde 2017 que el definitivo confirma el provisorio. En este caso, para la categoría gobernador, la máxima diferencia fue de un 0,02% respecto del provisorio. Insignificante.

-¿Qué pasó en las primarias, donde sí la demora fue importante?



- La oferta electoral cuando es amplia genera dos cosas. Una, es que el conteo en la mesa es mucho más laborioso. Las autoridades cuentan varias veces para estar seguras y eso demora. E impacta en cómo se generan los documentos. Son más páginas y más las posibilidades de equivocarse. Entonces, la documentación llega más tarde al centro de cómputos y también allí (en la carga) hay posibilidades de más errores. La oferta electoral arrastra un montón de otras cuestiones pero tiene que ver con que nuestro sistema electoral.

- ¿En términos estadísticos, cómo fue el escrutinio de junio de 2019?



- Si comparamos generales de 2015 y 2019, los resultados fueron altamente superadores. Se alcanzaron tiempos mucho más rápidos. En 2015, a las once de la noche teníamos procesado el 90% de los datos, mientras que en 2019, a esa hora ya estábamos en el 99,3%, prácticamente terminado. Comparando hora por horra 2015/2019, tuvimos un diez por ciento más escrutado ya sea en el último tramo como en horarios intermedios, como a las 21. También comparando con otras provincias, fue superador. Por ejemplo, Córdoba tuvo a las 23 un 78% de carga y Entre Ríos, un 83%. Además, tuvimos tendencia mucho más rápido. A las 21, aproximadamente, ya teníamos el 80% de telegramas cargados y eso marcaba ya quién había ganado.

- ¿Se debería extender el celular para enviar telegrama al resto de la provincia?



- Creo que es recomendable, primero porque es una solución económica comparable con lo que existe a nivel país con respecto a eso. Nación esta pensando en scaner, noteboock, netbock y un celular para enviar. Todo eso que tiene un costo elevado, lo resolvimos con un solo celular que escanea y manda. Es una solución sustentable, que aporta mucho valor y transparencia. Reemplaza a un dispositivo obsoleto como el fax, agiliza los tiempos y el jefe de local tiene un control más específico de lo que envía y de cuándo llega. Se puede ir de la escuela seguro de que el telegrama se envió y llegó correctamente, cosa que con el fax no pasa..

- ¿Hay conectividad asegurada para eso?



- Hay que entender esto a partir de cuántas mesas necesitamos para incorporar el celular. Quizá hay pequeñas localidades donde con el fax funciona bien. Hay que estudiar bien qué conviene para cada distrito. Santa Fe y Rosario y los municipios de segunda categoría deberían avanzar hacia esta tecnología. También, a la luz de seguir defendiendo la boleta única papel como instrumento de votación, es necesario incorporar tecnología de manera planificada y transparente.

Ignacio Tabares, subsecretario de Tecnologías para la GestiónFoto: Archivo El Litoral

- ¿Boleta única papel y no voto electrónica?



- Sí. Cuando nos levantamos el día de la elección sin luz, dijimos ‘menos mal que no hay voto electrónico’. Hubiese sido un fracaso. La boleta única permitió y garantizó que todos los ciudadanos pudiesen votar, incluso sin luz.

- ¿Qué debería perfeccionarse?



- Todo es perfectible. Hay que entender que cada cosa que se incorpora tiene que garantizar transparencia. De cara a un 2021, creo que hay que trabajar más fuertemente en la capacitación de autoridades de mesa. A veces, los tiempos electorales no dan para seleccionarlas antes; hay que seleccionarlas justamente cuando la ley dice que hay que hacerlo.

- ¿Deben seguir siendo docentes o debe pensarse en un banco estable de autoridades, teniendo en cuanta la deserción que se registró?



- Más allá de quién ocupe la función, creo que hay que trabajar la responsabilidad civil. La deserción fue un problema, sobre todo en las primarias. Creo que hay que trabajar más en la cuestión de la responsabilidad civil, le toque a quien le toque. Hacer docencia cívica en el estado en sus diferentes estamentos para entender que esa responsabilidad hay que cumplirla. Y establecer diferentes instancias de capacitación en las escuelas; que un alumno egrese no sólo sabiendo votar, sino qué debe hacer si le toca ser autoridad de mesa, titular, auxiliar... Tiene que ver con una instancia de capacitación global.