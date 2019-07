https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La impensada lesión de Esparza le abrirá la puerta a Estigarribia para ir por la banda izquierda. Gran expectativa en hinchas y socios por el cruce copero en el Brigadier.

Debutan Lucas Acevedo y Rodrigo Aliendro Lavallén tiene a los once para el jueves

Está claro que lo ideal no existe. Ni en el fútbol ni en la vida. Y Pablo Lavallén lo sabe, a tal punto que un puñado de días antes del gran partido copero del jueves se quedó sin un titular indiscutido, por la lesión del zurdo Gabriel Esparza en el último amistoso frente a Patronato. Si bien finalmente lo del ex San Lorenzo y fútbol paraguayo no es “gravísimo” como se pensaba cuando parecía rotura de Tendón, se perderá los dos cruces contra Argentinos por la Copa Sudamericana.

Este “accidente” con Esparza, generará dos modificaciones de parte del entrenador en la zona de medios: que se tenga que correr el internacional guaraní Marcelo Estigarribia para ocupar la banda izquierda y que se apure el estreno de uno de los refuerzos para esta temporada como es el polifuncional Rodrigo Aliendro, un futbolista que tantas alegrías le dio a Atlético Tucumán, viejo conocido de la “Pulga” Luis Miguel Rodríguez.

De esa manera, ingresando Aliendro y mudando a Estigarribia, Colón mantiene los cuatro en la zona de medios: estará el cordobés Bernardi por la derecha y será el siempre interesante Matías Fritzler el otro volante interno delante de la defensa.

La otra gran novedad, impensada para muchos por los famosos tiempos del fútbol, es la confirmación de la “Torre” Lucas Acevedo en la cueva de los marcadores centrales. Su imponente altura para las pelotas quietas fue casi una necesidad de Pablo Lavallén ante la confirmación que Argentinos pondrá enfrente a dos verdaderos “tanques” para intentar lastimar a Colón: por un lado el uruguayo Santiago Silva y por el otro a Victorio Ramis, dos atacantes interesantes. Y, casualmente, los dos refuerzos que usará Dabove en la lista de la Conmebol para sumar en estos octavos de final contra el equipo de Pablo Lavallén.

Como se si se hubieran puesto de acuerdo los entrenadores, Colón también usará “adentro de la cancha” los dos jugadores que suma como refuerzos, lo dicho de Rodrigo Aliendro y Lucas Acevedo.

Más allá de la firmeza de aire —en las dos áreas— del ex zaguero de San Martín de Tucumán, sorprende la voz de mando y la presencia con la que se acomodó al lado de Emmanuel Olivera. Es una de las apuestas de los dirigentes y del entrenador para esta temporada.

Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Lucas Acevedo y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo serán los once en quienes confiará Pablo Lavallén para arrancar la batalla de Salado frente a los “Bichitos Colorados” de La Paternal.

Para hoy lunes, Colón comunicó que el entrenamiento será abierto desde las 9.30 para tomar imágenes de prensa (ya se fotográficas y televisivas), mientras que a las 11.30 en el SUM del Hotel de Campo Colón se podrán realizar entrevistas con algunos jugadores y seguramente también hablará el entrenador Pablo Lavallén.

Hay que recordar que el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este jueves, desde las 21.30, en el Cementerio de los Elefantes. Mientras que la revancha Argentinos Juniors-Colón será el jueves 18 a la misma hora en el Diego Armando Maradona de La Paternal.

El partido de ida entre Colón y Argentinos arrancará a las 21.30 en el Cementerio de los Elefantes con el famoso debut del VAR en Santa Fe

Entrenamiento Colón