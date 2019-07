https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Córdoba

Asesinaron a una joven de 19 años y detuvieron a su ex pareja

Una joven de 19 años fue asesinada de tres balazos en Córdoba y, por el hecho, detuvieron a su ex pareja de 40 años.

