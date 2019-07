https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

El teléfono de Galdeano no para de sonar

Fitrado. Lo llamaron radicales de otras provincias a los que no les autorizaron pegar sus boletas a la de la fórmula Macri - Pichetto.

Julián Galdeano, presidente del radicalismo santafesino. Foto: Manuel Fabatía



El Litoral | política@ellitoral.com El tema no está resuelto aún pero sigue generando expectativas en el mundo político. Se trata de la autorización otorgada por el juez federal Reynaldo Rodríguez para que la lista radical encabezada por Martín Rosua vaya pegada a la de la fórmula presidencial de Macri - Pichetto. Con motivo de esa decisión, el teléfono del presidente del radicalismo santafesino Julián Galdeano no para de sonar. Lo llamaron radicales de otras provincias donde no les dieron esa autorización y no fueron pocos. Pero uno de los llamados más extraños provino del Chaco de donde es oriundo Galdeano. Allegados al propio gobernador Domingo Peppo pidieron copia y detalles del fallo. Es que el propio Peppo fue excluido de pegar su boleta a la de Fernández - Fernández ante la movida de su “compañero” Jorge Coqui Capitanich.