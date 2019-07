https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La comitiva de la Conmebol explicará a los jugadores y cuerpo técnico de Colón cómo manejarse con el polémico sistema tecnológico. Se arma el simulacro para el miércoles.

Este martes a las 12.30, en el Hotel de Campo Lavallén y los jugadores: reunión técnica con el VAR

Luego de su más que polémico y criticado desembarco —de principio a fin— en la Copa América que ayer finalizó en Brasil, el famoso VAR (Asistencia al Árbitro por Video) está desembarcando por estas horas en Santa Fe, de cara a su “debut” el jueves a las 21.30 para el esperado partido entre Colón y Argentinos Juniors por el partido de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este lunes, en distintos horarios, estarán llegando los responsables técnicos y el soporte de la Conmebol para activar el sistema VAR en el Cementerio de los Elefantes para la noche copera.



Por lo que pudo averiguar El Litoral, tanto el cuerpo técnico de Colón como los jugadores que están inscriptos por la institución en la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) participarán de una reunión donde los asesores de la Conmebol proyectarán un video, explicarán los alcances del VAR y se abrirán para el ida y vuelta con los protagonistas a la hora de las dudas o las consultas.



Esta charla, que también recibirá Diego Dabove y el plantel de Argentinos Juniors, se llevará a cabo este martes, a las 12.30, en el Hotel de Campo Colón, una vez que el plantel rojinegro finalice su turno de entrenamientos que arrancará a las 9.30.



Hay que recordar que de cara al duelo de ida, que tendrá lugar el jueves 11 de julio en el estadio Brigadier López a las 21.30, con el control del uruguayo Esteban Ostojich, en la asistencia tecnológica estarán al uruguayo Daniel Fedorczuk, junto a su compatriota Gabriel Popovits y el ecuatoriano Carlos Orbe.



Una semana después, para la revancha que se llevará a cabo el 18 del mismo mes, también a las 21.30 y en el Diego Armando Maradona de La Paternal, el juez principal será el brasileño Anderson Daronco, que tendrá en el VAR a sus coterráneos Raphael Claus, Wagner Reway y Guilherme Camilo. En ese caso, directamente, todos brasileños.



En cuanto al partido simulacro que exige la Conmebol al club local, en este caso Colón, la idea es que sea “a la misma hora del partido del jueves y con once contra once en zapatillas” para no dañar el estado del verde césped del Brigadier López.



Por lo que dieron a entender esta “prueba” que exige la Conmebol no durará más de 20 minutos; “a lo sumo media hora”, explicaron ante la consulta de El Litoral, confirmando que es para “probar las señales y el sistema de comunicación”.



En principio, el mánager Francisco Ferraro estaba a cargo de la conformación de dos equipos, donde se mixarán algunos chicos de reserva contra algunos de las divisiones inferiores.



Como ya lo informara El Litoral, el famoso “container” del VAR —aislado y herméticamente cerrado— estará ubicado en la zona del estacionamiento de palquistas y plateístas sabaleros, en el mismo lugar donde se colocan los camiones de exteriores para la televisación de los partidos.



“Hay que abrir la cancha, prender las luces, poner dos equipos en campo en zapatillas... todo como si fuera un partido oficial. Es lo que exige la Conmebol porque somos los organizadores del partido de esta Copa Sudamericana ante Argentinos Juniors”, confirmaron a este diario.

¿Colón con camiseta blanca?



En las próximas horas estará desembarcando en Santa Fe la ropa oficial de Kelme, el nuevo proveedor de indumentaria deportiva después de la polémica baja de Burrda Sport. Si bien ya los jugadores tienen ropa de entrenamiento, ahora se apunta al partido del jueves con Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana.



En principio, de cara a estos dos cruces coperos, Kelme le diseñó a Colón una camiseta blanca, que será la primera alternativa sabalera, algo que “encaja” contra Argentinos que tiene la titular roja y la suplente de color negro. Para la sangre y luto, hay que esperar la Superliga.