Disney: el nuevo tráiler de Mulán promete una película fantástica

El tráiler cuenta la historia que ya conocemos. Mulán es una mujer destinada a casarse en un matrimonio concretado para “traer honor” a su familia. En el mundo de Mulán, la sociedad tiene una idea específica de cómo debe ser una buena esposa: callada, sosegada, elegante y disciplinada. No obstante, Mulán tiene una idea diferente de lo que significa ser una buena mujer.

Disney está pasando por una época en la que no para. Cada cuantos meses, nos abruma con otro tráiler para un remake de una de sus películas clásicas y nos hace sentir muchas emociones. Esta vez, el turno ha sido de Mulán, y el tráiler es espectacular.

“Mi deber es pelear”, afirma la actriz Yifeu Lu, que interpreta a Mulán en la película.

En noventa segundos, el tráiler te transporta a otro lugar con sus platós increíbles y colores vibrantes. También muestra la transformación de Mulán de hija callada a guerrera invencible, dejando claro que la película tendrá mucha acción y, por supuesto, peleas increíbles.

Lo que he echado de menos ha sido Mushu, que para mí es un personaje muy importante para la historia. Tampoco ha salido el grillo de la buena suerte, Cri-Kee. Algunos comentan que no saldrán en la película, algo que no ha confirmado Disney, lo cual sería una verdadera pena en mi opinión. Además, si Disney puede incluir a Abu en el live action de AladdÍn, no entiendo por qué no puede incluir a Mushu en la nueva Mulán.

El reparto de Mulán incluye a Jet Li, que interpreta al emperador de China; Donnie Yen, que será el Comandante Tung, el aliado de Mulán del que se enamora; y Gong Li, que interpretará a una bruja poderosa. Será dirigida por Niki Caro, conocida por La casa de la esperanza y McFarland, entre otros.

Como podemos ver, la historia se desvía un poco de la original (el General Shang ahora es el Comandante Tung y por alguna razón ahora hay brujas) pero no significa que no puede ser una buena película.

Mulán llegará a cines el 27 de marzo de 2020.

