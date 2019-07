Pella levantó una desventaja de dos sets, derrotó a Raonic y se metió en cuartos de final de Wimbledon

El Litoral

El tenista argentino Guido Pella se clasificó este lunes a los cuartos de final de Wimbledon después de ganarle en cinco sets al sacador canadiense Milos Raonic por 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (4) y 8-6 en tres horas y 41 minutos.

El bahiense de 29 años, número 26 del ranking mundial, parecía condenado a la despedida después de caer en las dos primeras mangas pero su convicción y la solidez de su juego se combinaron para configurar una notable reacción que le permitió ganar en su cuarto "match point".

