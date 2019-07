Maciel: se marcha un parque de diversiones, tras un accidente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paulino, titular del parque itinerario que cuenta con diferentes juegos mecánicos, entre ellos “La Vuelta al Mundo” donde cayeron los pequeños tras un error que califican de “humano”, realizó declaraciones al respecto.

Luego de que dos niños sufrieran un accidente en el parque de diversiones que se instaló desde hace dos semanas en Maciel, la Comuna clausuró el juego donde ocurrió el incidente y los dueños decidieron retirarse de la localidad.

“No hubo ningún problema mecánico sino que el operario olvidó bajar una rampa y tocó con uno de los caños. La rueda se frenó y se movió pero no fue algo grave. No sabemos cómo fue que se cayeron los chicos”, reveló, al tiempo que creen que “se asustaron” tras el movimiento.

El hombre, oriundo de Chaco, contó que anoche fue clausurada la Vuelta al Mundo por parte de la Comuna de Maciel y que, como hoy vencía el permiso para estar en la localidad, decidieron irse.

“Queremos saber cómo está el nene que fue hospitalizado, estamos tratando de ubicar a la familia. Es la primera vez que nos pasa algo así en 10 años, anoche hicimos el descargo en la comisaría y el seguro se hará cargo de lo que haga falta”, afirmó el dueño.

Cabe destacar que ambos chicos se encuentran en buen estado de salud y que pese a que podría haberse tratado de algo más grave, no pasó a mayores. “Es falso que estos juegos no tienen mantenimiento. Al armarlos y desarmarlos seguido se controla todo. Distintos son los juegos que están fijos que muchas veces no perciben cuando algo falla”, agregó Paulino.

El parque de diversiones recorre los pueblos de norte a sur en esta oportunidad y antes de Maciel pasaron por Barrancas y Monje. El próximo destino será la ciudad de San Lorenzo, aprovechando las vacaciones de invierno.

El accidente

Fue en la tarde de este sábado cuando dos pequeños oriundos de Maciel salvaron su vida de milagro mientras disfrutaban de una jornada en familia en el parque de diversiones.

Los nenes subieron a la vuelta al mundo acompañados por una joven de 23 años, pero un error del operario puedo haber terminado en tragedia. La silla en la que se colocaron pegó en un caño que no estaba en su posición correcta, indicó un papá.

El fuerte impacto provocó que los menores salieran despedidos por debajo del asiento. El chiquito de 4 años quedó colgado con una mano cuando la silla había sobrepasado la mitad de la altura de la rueda y fue auxiliado por un hombre que puedo sujetarlo.

El otro niño no corrió con la misma suerte y sufrió una caída por algunos metros mientras la rueda seguía girando y quedó agarrado en un caño más abajo.

La ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al nene más grande para descartar heridas de gravedad mientras que el más pequeño no sufrió lesiones.

Con información de Infomás