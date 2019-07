Instagram lanza herramientas para luchar contra el bullying digital

Instagram anunció este lunes nuevas funciones destinadas a frenar el acoso en línea en su plataforma, incluida una advertencia para las personas que pretenden publicar comentarios abusivos.

"Es nuestra responsabilidad crear un entorno seguro en Instagram", dijo en un comunicado Adam Mosseri, jefe de esta red social propiedad de Facebook centrada en lo visual.

"Esta ha sido una prioridad importante para nosotros durante un tiempo, y seguimos invirtiendo para comprender mejor y abordar este problema", señaló.

Una nueva herramienta notificará a los usuarios que sus comentarios pueden considerarse ofensivos antes de ser publicados.

"Esta intervención da a las personas la oportunidad de reflexionar y deshacer su comentario y evita que el destinatario reciba la notificación de comentarios dañinos", dijo Mosseri.

"Desde las primeras pruebas de esta función, hemos encontrado que alienta a algunas personas a deshacer su comentario y a compartir algo menos perjudicial una vez que tienen oportunidad de reflexionar", indicó el directivo.

Updates from the head of Instagram @mosseri about our commitment to lead the fight against online bullying ❤️ https://t.co/Co2rgsuJvt pic.twitter.com/tlngJftizT