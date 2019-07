De Lértora a Elías, o de una "figurita" difícil a otra posible

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el jugador que supliría la salida de Mauro Pittón. Jalil Elías, el volante de Godoy Cruz, parece más “terrenal” que el actual volante celeste. Después, harían falta un lateral por izquierda y un delantero, como mínimo, para completar el plantel.

Redacción de El Litoral



Parecía que la estructura se resentía y que el desmantelamiento era tan inevitable como preocupante, pero empezaron a acomodarse algunas cosas en el plantel de Unión, aunque todavía están faltando, al menos, tres jugadores para intentar, al menos, mantener la jerarquía de los últimos dos planteles, que obtuvieron sendas clasificaciones para la Sudamericana.



Confirmadas la continuidad de Martínez y Bottinelli, más lo que ya se había logrado hace un tiempo con lo de Corvalán, se mantiene la base defensiva de los últimos tiempos, más allá de la salida de Bruno Pittón y de Nereo Fernández.



En el puesto de arquero, parece que con Peano y Moyano, Madelón se daría por satisfecho. En la defensa, estaría haciendo falta un marcador lateral izquierdo para que pelee el puesto con Corvalán, ya que también el “Mugre” es una alternativa para jugar de central.



En la mitad de la cancha, está el sector más resentido: se fueron tres titulares indiscutidos (Zabala, Mauro Pittón y Fragapane). Hasta ahora, se produjo la llegada de Bonifacio (sería el sustituto de Zabala) y de Gabriel Carabajal (sería el que iría por el lado de Fragapane). Arriba, se fueron Lotti y Andrada, pero quedaron tres jugadores que alteraron titularidad: Cuadra, Troyanski y Mazzola. En estos dos lugares de la cancha, el medio y arriba, Unión está necesitando reforzarse y por eso se habla de la llegada de un volante central y también de un delantero.



Federico Lértora fue un jugador en el que Unión estuvo interesado. Actualmente en Belgrano, es uno de los jugadores que quedó después del descenso y sobre el que Alfredo Berti pretende que el equipo se reconstruya para buscar el ascenso a Primera (contrató a un ex Unión: Rodrigo Erramuspe). Pero el jugador busca su salida y Unión es una de las alternativas.



Según las informaciones que provienen de Córdoba, se apunta a una venta del 50 por ciento del pase en una cifra que rondará el millón de dólares. Este es un impedimento, el económico, que Unión evaluó y negoció para tratar de llegar a un acuerdo. De todos modos, han salido competidores y uno de ellos es Newell’s.



La idea de Kudelka es traer jugador que no sean una alternativa sentados en el banco de suplentes. Por eso las opciones del volante central son Federico Lértora y Julián Fernández, uno muy lejos desde lo económico y cuya oferta fue rechazada por Belgrano y el otro con posibilidades efímeras. Y por el centrodelantero que también busca, no surgieron demasiados nombres en los últimos días, salvo el de Lucas Albertengo, quien no tiene cabida en Independiente.



El plantel de Kudelka es corto, más allá de que en números haya muchos futbolistas. Pero que estén dentro de su consideración no hay demasiados. Y en reiteradas ocasiones declaró cuáles eran sus necesidades. El central que tanto reclamó llegó tiempo atrás: Santiago Gentiletti.



Con Newell’s como competencia, algunas informaciones que están radicadas en Córdoba también indican que Colón habría hecho un tanteo por el volante central de Belgrano, que en el último partido amistoso, realizado en la localidad de Salsipuedes donde realiza la pretemporada, fue el “5” titular en un esquema de 4-1-4-1 que empleó el técnico celeste. Y por si esto fuera poco, otro equipo de Primera de la zona —Patronato— posó los ojos en este volante de buen rendimiento más allá del descenso.



Faltan poco menos de tres semanas para el inicio de la temporada, pero ya Unión va teniendo una base titular. Si bien está faltando un volante central que llegue para suplir el lugar que dejó Mauro Pittón, no hay que olvidarse que está el uruguayo Méndez, que terminó con un nivel aceptable e inclusive ganándose un lugar importante en la consideración de Madelón. De todos modos, la opción ahora se llama Jalil Elías, el volante central que arrancó en Newell’s y que jugó en Godoy Cruz. Es la prioridad ante la imposibilidad de traer a Lértora.



>>> Carabajal juega de Fragapane

Diego Dabove (x)

A Carabajal lo tuve en Godoy Cruz, es un jugador con muy buena técnica, dinámica y llega al gol. Puede jugar de volante por izquierda, por derecha o también de media punta, detrás del centrodelantero. Como tiene gol, hay que darle libertades sea cuál fuere el puesto en el que juegue.

Conociéndolo a Leo Madelón y cómo para sus equipos, Carabajal puede jugar de Fragapane, o sea un diestro colocado en la posición de carrilero zurdo. Además, cuando engancha, le queda la cancha de frente y su buena técnica le permite sumarle posibilidades de juego al equipo.

Lo seguí de cerca cuando estuvo en San Martín de San Juan y este último año en Patronato, es un jugador con muchas condiciones y que se va a amoldar muy bien al juego que desarrolla Leo.

(x) Actual DT de Argentinos Juniors, fue entrenador de Carabajal en Godoy Cruz.