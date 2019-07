Las tres caras nuevas de la renovación de Lavallén

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de ellos (Díaz) no estará en esta fase de la Sudamericana y arrancará en la Superliga. Los otros dos (Aliendro y Acevedo) van a la cancha. El equipo se pobló de ex jugadores del fútbol tucumano.

“Este es un paso muy grande en mi carrera, tuve un gran recibimiento de parte de mis colegas, vengo de jugar con Damián Schmidt y al Pulga y a Rodrigo Aliendro los he enfrentado. Cuando supe del interés de Colón y mi representante me preguntó, no dudé y le dije que vengamos porque es un club grande. La negociación se hizo esperar y llegamos a buen fin”, fueron las primeras palabras de Lucas Acevedo, que seguramente será titular en el partido del jueves ante Argentinos Juniors por los octavos de final de la Sudamericana.

“Todas las noches evalúo esto y la Copa es un lindo desafío. Ya la jugué en Rosario Central y espero estar a la altura de lo que Colón necesita. Soy de hablar mucho, de ordenar y fuerte arriba en las dos áreas. Creo que mi cabezazo es mi fuerte”, señaló el defensor, que fue muy querido por la hinchada de San Martín de Tucumán pese al descenso.

“Esta oportunidad me llega en el mejor momento, acá hay jugadores de mucha experiencia, uno aprende mucho de los experimentados y trato de hablar con ellos. ¿Qué opino del VAR?, que hay que tener cuidado, nada más, y jugar de la mejor manera”, concluyó el defensor que llegó como refuerzo al plantel de Lavallén.

Por su parte, Rodrigo Aliendro, otro de los que tiene muchas chances de jugar el jueves ante el equipo de Dabove, dijo que “llegué a un club hermoso, todavía no conocí mucho la ciudad pero estoy impactado por lo que es Colón”.

Sobre su posición, dijo que “Pablo Lavallén juega distinto a como lo hice con Zielinski. Con Pablo jugué de interno y con el Ruso de doble cinco. Es parecido, pero diferente. Por el carril no jugué mucho en estos últimos tiempos, puedo hacerlo, pero vengo acostumbrado a otra forma”.

Reconoció que “estuve al margen de la negociación. En enero hubo un acercamiento que no se concretó y ahora sí, a pesar de que se hizo un poco largo”. Y sobre el rival del jueves, señaló que “será duro, este año mejoró un montón con Dabove, llegó a semifinales en la Copa de la Superliga. Es hermoso jugar la Copa Sudamericana, se hacen partidos duros y trabados, pero haberla jugado con Atlético me gustó mucho”.

Dijo que cuando surgió el interés de Colón, habló con el Pulga Rodríguez: “Cuando Colón me llamó, lo primero que hice fue llamarlo al Pulga y me dio buenas referencias, me habló bien del club y eso ayudó a empujar”.

Por último, Gastón Díaz no podrá jugar en esta fase de la Copa, porque sólo se permiten dos sustituciones, y dijo que “lo que me hace venir a Colón fueron el interés del club y el llamado del técnico. Cuando el entrenador siente la necesidad de traer a alguien, el jugador lo valora más. Por eso estoy acá”.

“Mi posición natural es de lateral, pero en Racing jugué mucho tiempo de volante y no de defensor, que es mi posición. Como tengo llegada al área, algunos técnicos me adelantaron en la cancha. No tengo problemas en jugar en cualquiera de las dos”, dijo Díaz, quien agregó que “me gusta hablar en la defensa, fui más referente en Vélez porque era un plantel joven y yo era uno de los más grandes. Seguramente, Pablo también vio eso a la hora de elegirme”.

Sobre su ausencia en la lista, dijo que “lo hablé con Pablo, acepté muy bien y me dio su punto de vista. El necesita del juego aéreo para esta fase y es entendible. Estoy seguro de que llegaremos a los cuartos de final y confío en mis compañeros para que pueda volver a jugar de manera internacional”.

Dijo también que al no haber hecho la pretemporada con el resto, Lavallén decidió que no esté en estos partidos. “Estoy, a los 31 años, en una linda edad para ser referencia para los chicos y me llevo muy bien con los grandes. Conozco hace una semana a Alex Vigo, ya hablé con él, trataré de ayudarlo y de aportarle mi experiencia. Lo veo con mucha personalidad y con ganas de seguir creciendo. Si me toca jugar, lo haré; y si no me toca, lo apoyaré y aconsejaré para que siga creciendo”, concluyó.





“Vélez es lindo club para Ortiz”

“Hablé con gente de México por Guillermo Ortiz, pero Vélez es un muy lindo club para él. La comisión directiva no se comunicó pero ya habló en Colón por su salida. Heinze lo pidió en Argentinos Juniors y también para el torneo pasado”, le comentó Fabián Basualdo (representante de Guillermo Ortiz) al colega Martín Etcheverry, que sigue de cerca la actividad de Vélez.

Si bien Colón cuenta con el pase completo de Ortiz —titular indiscutido y capitán hasta hace poco tiempo—, las chances de su salida del club van en aumento progresivo.

Lavallén trajo a Acevedo y compartirá la zaga central con Olivera, al menos en este arranque del proceso. Queda Schmidt como alternativa y, por lo visto, no hay mucho lugar para que Ortiz pueda ganarse un puesto en el corto plazo.

En Vélez parece que no lo tienen en cuenta a Alexander Domínguez. Y si bien Burián se va a quedar, no habría que descartar que el ofrecimiento del club de Liniers tenga, como una alternativa, la de mencionar al arquero ecuatoriano (que ya atajó un año en Colón y muy bien) como una posibilidad para efectuar una especie de trueque.