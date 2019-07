https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.07.2019

7:20

“Vengo con muchas ilusiones" Juan Pablo Pumpido fue presentado como nuevo DT de Alvarado

El Litoral / Télam

Juan Pablo Pumpido fue presentado como nuevo entrenador de Alvarado, el equipo marplatense recientemente ascendido a la B Nacional tras una polémica final de Reválida del Federal A con San Jorge, de Tucumán, y dijo que se convirtió en el reemplazante del renunciante Mauricio Giganti porque lo "sedujo el momento del club".



“Vengo con muchas ilusiones. Cuando mi representante me informó del interés de los dirigentes, viajé desde Santa Fe al día siguiente. Me impresionaron como gente seria y me sedujo el momento del club. Prometo trabajo, dedicación y respetar la historia de Alvarado”, aseguró el flamante entrenador durante la conferencia de prensa desarrollada en el hotel Sutpa Boutique del centro marplatense.



De la reunión, encabezada por el presidente de la institución, Wenceslao Méndez, no surgieron confirmaciones sobre la integración del equipo, que todavía tiene como únicos jugadores confirmados a Tomás Mantia, Brian Visser y Gonzalo Lucero.



“Finalizaron los contratos de todos los demás, y los que tengan una oferta más seductora están en libertad de acción para cambiar de aires sin problemas. Los primeros jugadores del plantel se conocerán entre mañana y el viernes, porque los tiempos nos están apurando”, adelantó el directivo.

“Mis expectativas son las mejores. A partir del armado del equipo fijaremos los objetivos. Uno tiene una idea de juego. A mí me gustan los equipos dinámicos, intensos, con transiciones rápidas. Hemos jugado generalmente 4-4-2 en Unión y Patronato. Pero siempre estoy abierto a adaptar según las características de los jugadores con los que cuente. En Paraná lo hice”, anticipó por su parte Pumpido.



El flamante entrenador del conjunto marplatense ratificó que la pretemporada comenzará el próximo lunes: “No puedo precisar hoy con cuántos jugadores empezaremos a entrenar. Me interesan varios del último plantel. En los próximos días hablaré con Mauricio Giganti, pero ya tengo los informes de ‘Trapito’ (por el ayudante de campo Ezequiel Ceballos), Gustavo Gatti (coordinador del fútbol profesional) y los dirigentes”.



De los nombres que trascendieron como posibles refuerzos, el de Pablo Ledesma, por su pasado en Boca, se destaca claramente. “Me gusta, porque en la B Nacional se necesitan futbolistas de experiencia. Es un jugador y un tipo muy positivo. No puedo decir más", resaltó Pumpido sobre el mediocampista al que supo dirigir en Patronato.