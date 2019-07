Desde 2007, el hospital Cullen atendió 1.100 pacientes con obesidad mórbida

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 70 % son mujeres y la edad promedio es de entre 30 y 50 años. En la actualidad la atención está unificada en el Cemafe, y son derivados desde los centros de salud. La joven que murió no era paciente de este equipo.

Desde que en el año 2007 el hospital Cullen comenzó a abordar la problemática de la obesidad mórbida, atendió a 1.100 personas. El año pasado, esta área se unificó con la del hospital Iturraspe, y ahora funcionan juntas en el Cemafe, donde hay dos consultorios con equipos interdisciplinarios para atender de forma ambulatoria a pacientes con obesidad mórbida.

Según explicó el Dr., de los 1.100 pacientes que se trataron en el Cullen, el 70 % aproximadamente fueron mujeres. Por lo general, son adultos jóvenes, con una edad promedio de entre 30 y 50 años.

Echagüe explicó que los tratamientos apuntan a provocar un cambio en el estilo de vida, focalizados en los hábitos de nutrición y en la actividad física, con apoyo psicológico. Por eso, el equipo médico está integrado por profesores de educación física, nutricionistas, psicólogos y médicos clínicos. Por lo general, los pacientes tienen patologías asociadas a las obesidad, como diabetes, hipertensión, artrosis, entre otras.

La joven que falleció no era atendida allí, informó el médico clínico José Echagüe, que integra estos equipos. Quienes no se pueden movilizar no llegan al Cemafe, son abordados por el centro de salud.

Hasta el momento, y por ser una nueva herramienta de salud para atender esta patología, el hospital Cullen ha realizado sólo seis cirugías bariátricas.