"A pesar del VAR, el que define es el árbitro"

Lavallén, el plantel y los dirigentes recibieron las instrucciones del VAR para el choque copero con Argentinos. Este miércoles, a las 19, se lleva a cabo el simulacro para probar el sistema.

Pablo Lavallén, los jugadores del plantel profesional y los dirigentes sabaleros —estuvieron el presidente José Vignatti y su mano derecha Horacio Darrás— recibieron la charla Conmebol antes del partido de este jueves, a las 21.30, contra Argentinos por la Copa Sudamericana en Santa Fe, donde “debutará” oficialmente el VAR (Video de Asistencia al Referee) en el Cementerio de los Elefantes.

Horacio Darrás, en declaraciones a Radio Gol 96.7, explicó que “la charla fue muy positiva, porque tanto Lavallén como los jugadores se sacaron todas las dudas. Estuvimos con Vignatti durante todo el instructivo. Una cosa debe quedar clara: más allá de lo que le pueda indicar el VAR, lo que está claro es que siempre define el juez de campo, el árbitro designado en la cancha”.

“Otra cosa que quedó en claro es que los jugadores no lo pueden pedir, ni hacer señas ni gesticular adentro de la cancha. Para todo eso, están ellos”, aseguró Darrás.

El vice sabalero explicó que “hoy a las 19 vamos a realizar el simulacro que nos pide Conmebol por este tema para probar el sistema en el estadio. Serán once contra once de divisiones inferiores. Creo que será algo de 15 minutos un tiempo y 15 minutos el otro. No hay problema con el calzado, podrán ir con botines”.

“El famoso container llegó el lunes, está en el playón de estacionamiento donde se ubican los camiones de exteriores de la TV. Está custodiado para que no pase nada. Los del VAR se ubicarán allí, es hermético, sin contacto exterior. Ellos tendrán a disposición entre 12 y 15 cámaras”, dijo Darrás.

Además del container, tal como se exige, debe instalarse un sistema técnico de repetición de imágenes al borde mismo del campo de juego: es por si el juez necesita ver “en vivo” la repetición de alguna jugada que indique el VAR desde el container.

“Lo que nos recomendaron de ese monitor a ras del piso, a un costado de la cancha, es que nadie se acerque. Sólo el árbitro puede ir hasta ese lugar a observar la imagen”, detalló Darrás.

“La tribuna alta nueva está terminada, sólo faltan las butacas que van allí y las habilitaciones correspondientes, quizás se pueda habilitar ese sector en la Superliga. El estadio está hermoso, el césped increíble, todo pintado a nuevo. Es un logro personal de José y de la gestión Vignatti; pasar de los tablones a todo un anillo de cemento cerrado por completo”, explicó la mano derecha del presidente en el fútbol profesional.

Finalmente, Darrás admitió que llegó un ofrecimiento del Junior de Barranquilla —donde ahora volvió Comesaña— pidiendo al colombiano Célis y que se enteraron por el representante de Ortiz de una intención de Vélez por llevarse al zaguero a Liniers.

“Vamos a buscar un arquero más, estamos en eso. No sólo está lo de Lucas Acosta, de Belgrano, sino otros nombres. Lo de Bebe Acosta es un ofrecimiento, veremos. Hay que buscar el equilibrio en todo, no sólo adentro de la cancha sino también con el tema del presupuesto para poder pagarlo”, cerró Darrás.

Debutó “con todo” en Bolivia

Royal Pari perdió este martes por la noche en casa 1-2 ante La Equidad, en partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019 y en el que el VAR tuvo una actuación decisiva en el resultado final en el estadio Tahuichi Aguilera.

El encuentro empezó con un Royal Pari más ofensivo y abrió la cuenta a los 8’ PT, tras una rápida jugada de Thiago Ribeiro que combinó con Saulo Guerra, quien a su vez lanzó un centro que Rodrigo Vargas Castillo definió con un frentazo preciso (1-0).

Royal Pari siguió apretando ante los colombianos, pero comenzó a relajarse en el lance y dejó crecer a su rival. En el complemento, Royal Pari y La Equidad trataron de gestar jugadas de peligro sobre el arco contrario, pero las defensas cerraron espacios.

El cuadro cruceño apeló más a defender y buscó el contraataque ante un desesperado elenco bogotano que trató de allanar el camino hacia el tanto del empate. La posesión del esférico fue del visitante.

Los cambios que realizó en 10 minutos el DT Humbero Sierra, estratega de La Equidad, provocaron un mayor volumen ofensivo para el once colombiano que presionó a los dueños de casa, situación que dio sus frutos después.

La pasividad del juego del Inmobiliario tuvo su castigo a los 30’ ST, tras un error defensivo que aprovechó Ethan González para anotar el 1-1 con remate por debajo del meta Araúz.

Tras el baldazo de agua fría, Royal Pari fue un manojo de nervios. Sobre 41’ ST, Juan Carlos Zampiery bajó en el área a Cristian Palomeque y el juez del partido cobró tiro penal. Acto seguido, Stalin Motta (43’ ST) ejecutó el disparo y Araúz despejó el tiro.

De nada sirvió la jugada, porque a los 44’ ST otro error defensivo de Royal Pari le permitió a Ethan González anotar de cabeza el 1-2.

El VAR se hizo presente a los 46’ ST por vez primera en el duelo, cuando anuló el tanto del empate de Jhon Jairo Mosquera que estaba en fuera de lugar. La vuelta se jugará el martes 16 de julio en Bogotá.

Colón de blanco

“Presentamos la nueva camiseta alternativa... garra y calidad”, subió Colón a redes sociales de cara al partido copero con Argentinos Juniors. La blusa nueva de Kelme es totalmente blanca en el pecho, sin publicidad central por ahora. Las mangas tienen líneas irregulares que se cruzan, combinando el rojo con el negro, con fino detalle. Por ahora, la nueva sangre y luto debe esperar.