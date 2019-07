https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.07.2019 - Última actualización - 16:41

16:35

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se enojó este miércoles ante las insistentes preguntas de la periodista Mercedes Ninci a la salida de los tribunales federales de Comodoro Py, donde minutos antes había declarado como testigo en la causa por el Memorándum con Irán.

Causa Memorandum Alberto Fernández se "cruzó" con Mercedes Ninci El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se enojó este miércoles ante las insistentes preguntas de la periodista Mercedes Ninci a la salida de los tribunales federales de Comodoro Py, donde minutos antes había declarado como testigo en la causa por el Memorándum con Irán. El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se enojó este miércoles ante las insistentes preguntas de la periodista Mercedes Ninci a la salida de los tribunales federales de Comodoro Py, donde minutos antes había declarado como testigo en la causa por el Memorándum con Irán.

"Saben todos que he sido crítico. Saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y también he dicho una y mil veces que es una cuestión política, no judicial. La declaración por la que me preguntaron fue una que hice en el programa de Nelson Castro", les explicó Fernández a los periodistas.

Tenés que leer

Luego llegó la primera intervención de Ninci: "Usted había dicho que Argentina, al firmar el pacto, había encubierto a los autores del atentado". Así siguió la charla:

- Alberto Fernández (AF): "Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín".

- Mercedes Ninci (MN): "Yo lo escuché en la nota con Nelson Castro".

- AF: "Pero por qué no leés además de escuchar, ¿dale? Te pido que no me interrumpas. Dejame que te conteste. Tratá de leer".

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner continuó respondiendo preguntas de otros periodistas pero en un momento, enojado por la insistencia de la movilera de radio Mitre, salió a cruzarla: "Mercedes, ¿por qué no hablás en serio una vez? Ya te contesté, Mercedes. Dejá hablar a tus compañeros, ¿dale? ¿Qué querés que te cuente?".

Unos minutos más tarde, sobre el cierre de la nota, Fernández volvió a criticar a la periodista: "Mercedes, no preguntes siempre lo mismo. Perdés seriedad". Y dio por terminada la conversación.

Con información de Clarín