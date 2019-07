https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.07.2019 - Última actualización - 21:05

La Ministra de Salud, Andrea Uboldi, aseguró que se trabaja organizadamente a pesar del incremento de las consultas e internaciones.

Por la ola de frío Enfermedades respiratorias: a cama caliente en los hospitales

“Esta semana pasada fue nuestra semana 26 y al transcurrir esta primer semana, sobre todo con esta ola polar fría significó el momento de mayor concentración, esto significa que en las guardias hubo una demora en la atención, que también más allá del triage y de la categorización los pacientes tuvieron que esperar y que también estamos trabajando intensamente con la ubicación de los pacientes que quedan en las guardias para lograr el alojamiento en camas de internacional en cuidados intensivos”, indicó la funcionaria. “Atravesamos con intensidad estos días, sobre todo porque también tuvimos cuatro días -sábado, domingo, lunes no laborable y feriado, el martes- en los cuales no hubo centros de salud y no hubo atención de consultorios sino que todo se recargó sobre las guardias, por eso el mayor agradecimiento de todos los equipos que estuvieron”, añadió.

Además, Uboldi informó que en la jornada del martes, a pesar de ser feriado, recorrió con su equipo las guardias de los hospitales Cullen y Alassia “que son las que están más interpeladas”, “sobre todo el Cullen porque, más allá de la patología respiratoria, suma todo lo que es emergencia y urgencia”, explicó. Al respecto, destacó que el sistema está contenido a pesar de la demanda: por ejemplo, en el caso del hospital de niños, el martes hubo 390 consultas y “funcionó muy bien el triage (la categorización de pacientes por orden de urgencia), por lo tanto, en lo que corresponde a la patología más banal que es aproximadamente lo que nosotros llamamos la luz verde estaban en tres horas, cuatro horas, que la verdad es bajo para el volumen de chicos que uno tiene en las guardias y por supuesto tratando de gestionar las mejores camas”.

Gripe A: tercera víctima fatal en el año

En tanto, la Ministra recordó también la importancia de inocularse contra la Gripe A para “aquellas personas que pertenecen a las categorías de riesgo”: “todavía algunos no se dan cuenta que es muy importante vacunarse para la gripe; tenemos a la fecha tres fallecidos que son adultos, los tres, son dos del sur que ya los teníamos registrados la semana pasada y la semana pasada se sumó alguien de Tostado que estuvo internado en Rafaela durante una semana, con H1N1, todos pertenecientes a categorías de riesgo, más de un factor de riesgo y lamentablemente no vacunados, así que por el momento venimos con una demanda intensa en una situación controlada que amerita un trabajo intenso”, lamentó.

Vacuna contra la meningitis

Finalmente, la titular de la cartera sanitaria celebró la llegada a la provincia de las dosis de vacuna contra la meningitis, adeudadas por Nación: “no es un problema exclusivo de la provincia de Santa Fe”, insistió. Mientras, anunció que, si bien las vacunas llegaron el martes, al ser feriado, la distribución comenzó el miércoles, y estimó que las dosis “nos van a alcanzar para dos meses aproximadamente”. “Ya es un desahogo importante para poder recuperar muchos de los esquemas incompletos que teníamos”, admitió.

Además, explicó que deben vacunarse “todos los niños que nacieron a partir de octubre de 2016; en este caso, estos niños tienen dos años y ocho meses, o sea que hay un niño de dos años y ocho meses sin ninguna dosis, se va a vacunar, y de ahí a todos los más chiquititos”. “Así que a las mamás, papás y cuidadores les comentamos también que hicimos un instructivo que se colgó en la página web y ya está -además- en todos los efectores, sobre preguntas y respuestas, básicamente porque ya pasaron los tres meses y no saben si pueden vacunar o no a sus chiquitos”, concluyó la Ministra.