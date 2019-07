https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viral

Calu Rivero sorprendió con una extraña coreografía en ropa interior

Desde que impuso el “brillantina para mí”, sabemos que la actriz es muy poco convencional. A ella le gusta explorar su espiritualidad, conectar con su interior; no se deja absorber por los conflictos cotidianos. Ahora, celebra que se amigó con su periodo con una coreo algo particular.

Calu Rivero no es una chica convencional. A ella le gusta explorar su espiritualidad, conectar con los sentimientos. Lo cierto es que sorprendió a sus seguidores de Instagram con una particular córeo con música psicodélica de fondo ¿El detalle? Libre de pudores y de prejuicios, danzó apenas cubierta con una mínima tanguita. Claro que Calu no se está preparando para Bailando ni mucho menos, simplemente esta celebrando que se “amigó con su periodo”. Junto al video, que se convirtió en todo un suceso en Instagram, hizo un punteo de las razones que la motivaron a celebrar danzando: “¿Cuál es la correcta? 1. Estoy enamoradísima y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi periodo, con que me venga en los momentos menos oportunos, con que mi cuerpo a veces duela y esté incómodo. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada como conecté con mi cuerpo, mi feminidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en LA. 4. Todas las anteriores son correctas”, dice el texto que acompaña la imagen. Con información de El Trece

