https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.07.2019 - Última actualización - 22:50

22:48

Se trata del letrado Francisco Oneto, quien ya tomó casos polémicos y mediáticos en Buenos Aires.

En Neuquén Caso Tinder: mediático abogado porteño pidió la absolución del violador condenado Se trata del letrado Francisco Oneto, quien ya tomó casos polémicos y mediáticos en Buenos Aires. Se trata del letrado Francisco Oneto, quien ya tomó casos polémicos y mediáticos en Buenos Aires.

El abogado Francisco Oneto presentó la impugnación de la condena al violador del conocido Caso Tinder y apuntó contra el fallo de los jueces Ana Malvido, Andrés Repetto y Walter Trincheri. El pasado 13 de mayo, los magistrados hallaron culpable a un joven de 24 años por el hecho; y tres semanas después -el 5 de junio-, fijaron una pena de seis años de prisión, cuando la fiscalía había requerido ocho.

Ahora, el reconocido letrado, quien visitó la provincia en marzo de este año para brindar una conferencia en un colegio evangélico con el militante provida Agustín Laje, presentó el pedido ante el Tribunal de Impugnación neuquino.

Oneto explicó que el veredicto de los jueces es "inconsistente" y asumió la defensa del hombre que por el momento cumple prisión domiciliaria, por el abuso con acceso carnal de una joven de 19 años.

"Nosotros la estamos impugnando por considerarla imprecisa a la sentencia. El delito de abuso sexual es un delito doloso. Y el juez Trincheri dice en su argumentación que lo único que se le puede reprochar al denunciado es que no pudo advertir la falta de consentimiento. No solo que no hubo un no explícito en la relación, si no que la denunciante dijo -durante el juicio- 'para mi él pensaba que yo quería'", sostuvo el abogado en diálogo con LU5.

Además, argumentó que el pedido se sustenta en que "no hubo lesiones indicativas de abuso sexual" y las pericias "no encontraron lesiones vaginales" en la víctima.

Por otro lado, destacó el historial clínico de la denunciante como un argumento válido para su defensa al sostener que "no se trata de criminalizarla, pero es una paciente psiquiátrica, estaba medicada y esa noche habían consumido alcohol", factor que desde su punto de vista pudo hacer que no manifestara su rechazo a una relación sexual.

"Esta chica no cuenta siempre lo mismo. En el juicio oral contó que fueron a la habitación de él con el consentimiento de ella y se sacó el pantalón. Da dos explicaciones diferentes de por qué se sacó el pantalón. El relato no es persistente. Ahora, no podemos mandar seis años presa a una persona por sensaciones", aclaró Oneto.

Respecto a qué augura respecto a un nuevo proceso contra su defendido, comentó: "Creemos que tiene que ser absuelto. No sé qué pasó por la cabeza de los jueces, yo los critico desde lo técnico. Lo que cuento son hechos, no opiniones".

Por último, Oneto habló de cómo serán los próximos pasos: "Ya presentamos la impugnación y ahora estamos esperando la fecha de audiencia que es el 31 de julio".

Con información de LMNeuquén