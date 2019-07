Picar primero ante un rival bien "bicho"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la noche del estreno absoluto del VAR en Santa Fe, el Sabalero recibe a Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aliendro y Acevedo, adentro.

Colón volverá al ruedo de manera oficial esta noche cuando reciba a Argentinos Juniors en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien es cierto que el sábado pasado tuvo acción por la Copa Santa Fe —victoria 1 a 0 ante Argentino de San Carlos de la Liga Santafesina— a ese compromiso lo afrontó con el plantel de la Reserva (reforzada con algunos jugadores con roce en Primera, como el caso del goleador del encuentro, Tomás Sandoval). Por ello, la de hoy a las 21.30 en el Brigadier López resultará la primera prueba para el nuevo Colón, que va tomando forma.

La presentación ante su gente, la inclusión de algunas caras nuevas en el equipo, el desembarco del cuestionado y polémico sistema VAR para ser utilizado por primera vez en un estadio de la provincia añaden condimentos a un encuentro que de por sí genera expectativa en el pueblo sabalero.

Es que el equipo de Pablo Lavallén buscará en este primer tiempo de un partido largo de 180 minutos, que se definirá dentro de siete días en el barrio porteño de La Paternal, dar un paso al frente en una serie que a priori aparece sumamente pareja y sin un candidato visible. Es lógico, se enfrentan dos equipos que compiten en la misma liga, que llegan en medio de una pretemporada y regresando de un receso intermedio y, por si esto fuera poco, dos equipos que en la Superliga pasada ocuparon los últimos puestos e intentarán en esta nueva temporada revertir aquella imagen.

Por el lado Sabalero, Pablo Lavallén dispuso que dos de las tres incorporaciones que se concretaron hasta el momento en el complicado mercado de pases integren la lista de buena fe que hubo que presentar ante la Conmebol para competir en esta instancia de la Sudamericana. Esto resultó una dificultad en sí misma, porque la lista original —presentada antes del inicio del certamen donde el Sabalero ya dejó en el camino a Deportivo Municipal de Perú y River Plate de Montevideo— incluía nombres que ya no están en el plantel y el reglamento sólo permite dos modificaciones.

Esos nuevos cupos serán ocupados por quienes arriban de Tucumán: el mediocampista Rodrigo Aliendro, que viene de ser uno de los puntos más destacados en el sólido Atlético del “Ruso” Zielinski, y Lucas Acevedo, el zaguero que tuvo una destacada participación el torneo pasado en las filas de San Martín.

Y ambos jugadores saltarán al campo de juego para conformar la alineación titular que Lavallén no confirmó pero tiene en mente. El marcador central hará dupla con Emmanuel Olivera, uno de los que renovó el contrato que se le vencía a mitad de año, y el polifuncional volante se repartirá el círculo central con Matías Fritzler, de igual situación que el nombrado Olivera.

El arco será custodiado por Leonardo Burián, uno de los nombres más mencionados en el mundo Colón desde que se abrió el libro de transferencias y —paradójicamente— por algo que no ocurrió. Es que desde el final mismo de la Superliga pasada se instaló el rumor de que el uruguayo no estaba cómodo en Santa Fe y tenía intención de cambiar de aire. Sin embargo no llegó ningún ofrecimiento por el guardavallas, que todavía tiene contrato, y en consecuencia se quedó y será de la partida.

En la defensa, junto a Acevedo-Olivera, estarán el pibe Alex Vigo por la derecha y Gonzalo Escobar cubriendo el lateral zurdo. Vigo se consolidó como pieza titular desde que Julio Comesaña le dio el puesto en su breve y malograda estadía por Santa Fe.

A la mitad de la cancha la completarán el paraguayo Marcelo Estigarribia, colaborando con Fritzler y Aliendro en la recuperación pero volcado hacia el sector izquierdo, y Christian Bernardi, por características propias más sumado a la elaboración de juego y buscando asociarse con los hombres más adelantados: el “Pulga” Luis Rodríguez y el colombiano Wilson Morelo.

Por el lado del “Bicho”, el entrenador Diego Dabove podrá contar con dos incorporaciones que, al igual que en el caso de Colón, fueron anotadas ante la Conmebol para integrar la nómina de buena fe.

Uno de esos jugadores es el atacante Victorio Ramis, quien procede de Godoy Cruz, y empezó a entrenar junto a sus nuevos compañeros. El otro también es delantero y se trata del uruguayo Santiago Silva, fichado tras quedar libre de su compromiso con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Dabove evitó hacer público el equipo que saltará al campo de juego del Brigadier López, pero en La Paternal estiman que la alineación no sería muy distinta a la que jugó el último partido amistoso de pretemporada, en el cual el “Bicho” se impuso al recientemente ascendido Arsenal por 1 a 0.

Acaso la duda esté en la presencia o no del mediocampista Damián Batallini, uno de los puntos altos que tuvo Argentinos en la temporada pasada y que se destacó en los mejores pasajes del equipo, fundamentalmente durante la Copa de la Superliga, donde dejó en el camino a San Lorenzo, Independiente y Gimnasia, avanzó hasta las semifinales y quedó eliminado con Boca en una serie muy pareja. Batallini, no jugó ante Arsenal por padecer un traumatismo en su pie izquierdo.

La baja confirmada es la de Iván Colman, ya que se recupera de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Con este panorama, Argentinos alistaría a: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Enzo Ybáñez; Franco Moyano, Fausto Vera o Batallini, Matías Romero; Gabriel Hauche, Santiago Silva y Victorio Ramis.

En la presente edición de la Copa Sudamericana, Argentinos Juniors venció en la primera ronda a Estudiantes Mérida de Venezuela con un resultado global de 2 a 1, tras ganar la ida como local por 2 a 1 y caer por la mínima en condición de visitante. En la siguiente fase se enfrentó con Deportes Tolima: en el partido de ida se impuso 1 a 0 con un gol agónico del defensor Carlos Quintana y en la revancha empató sin goles, por lo que accedió hasta los octavos de final.