https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.07.2019 - Última actualización - 11:07

10:55

Arrastraba una fecha de suspensión Acevedo está suspendido y Ortiz lo reemplazaría

El Litoral

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, el nuevo refuerzo Sabalero no jugará este jueves frente a Argentinos Juniors por estar suspendido. Acevedo arrastra una fecha de suspensión por una doble amarilla que recibió contra Boca Juniors en el 2014, cuando jugaba para Central.

De esta manera, el que ingresaría en el once titular sería Guillermo Ortiz, que todavía no definió su futuro y desde Buenos Aires afirman que podría jugar en Vélez. La otras alternativa serían el ingreso de Schmidt o Garcés, aunque corren con desventaja sobre el ex Newell's.

Con este panorma, el once Sabalero sería: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo