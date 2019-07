Colón abre el VAR en una noche de Copas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club recibió pasado el mediodía el formalismo de la Conmebol habilitando al defensor que viene de jugar en San Martín de Tucumán. Había sido expulsado jugando para Central en un partido ante Boca, hace cinco años. La sanción prescribió.

Se vino encima el almanaque para Colón. Lo que parecía lejos en el tiempo ya llegó. Atrás quedó un semestre olvidable en casi todo, menos en las copas: se avanzó en la Sudamericana y también en la Argentina. Pero se penó en la Superliga: el equipo terminó penúltimo, despilfarrando y regalando promedio de manera innecesaria. Ahora, con cuatro descensos a la vista y a poca distancia del primero de eso cuatro condenados, la energía deberá ponerse en el campeonato local. Pero Colón sabe que la Sudamericana genera prestigio, dinero y una llave “accesible” —sin grandes en el camino— si logra pasar a Argentinos Juniors. Noche de copas hoy, a las 21.30, con el VAR abierto por primera vez en Santa Fe con epicentro en el Cementerio de los Elefantes.



Esas necesidades de todo tipo que Colón evidenció en la temporada pasada, que en parte pudo anesteciar Lavallén post fracaso de Comesaña, quedan en claro porque la idea del DT era que aparezcan en la oncena titular jugadores como Lucas Acevedo en el fondo y Rodrigo Aliendro en el fondo. Los dos recambios que se insertaron en la Conmebol serían, desde el vamos, titulares. Quizás lo de Aliendro está mucho más “apurado” ante la lesión de Esparza y el no arranque de Chancalay.



Pero todo cambió de golpe a último momento. La novela de la zaga es otra historia: se fue Cadavid para Colombia y Guillermo Ortiz habló claramente con el entrenador, con sus compañeros y con los dirigentes: quiere cambiar de aire. La historia del ex capitán, autor de un gol en clásico, se vio varias veces: el jugador quiere salir, la oferta no llega y el club realizó una inversión millonaria para comprarlo. Así las cosas sino aparece Vélez en firme o algo del exterior, la situación no es cómoda para nadie. Porque si Fabián Basualdo —representante de Ortiz— no acerca alguna oferta concreta, el jugador se quedará por obligación profesional y no por deseo personal.



Es que la Conmebol le confirmó a Colón, a último momento, que Lucas Acevedo podrá jugar esta noche, ya que los registros del sistema detectaron que fue expulsado en el año 2014 en un partido copero Rosario Central-Boca Juniors, pero reglamentariamente prescribió (ocurre cuando pasan tres años sin partidos internacionales para cumplirla).



Los dos entrenadores reconocieron, en la previa a este partido, que se tratará de una serie larga, dura y pareja. Tiene más valor que nunca la idea de “juego de 180 minutos”, por lo que el gol de visitante adquiere una real importancia como en los cruces anteriores de esta Copa Sudamericana.



Argentinos perdió un jugador determinante con Alexis Mc Allister y se queda sin el desequilibrante Batallini (lo cuida el entrenador del “Bicho Colorado” para el partido revancha ante Colón en La Paternal). Por eso se reforzó con dos nombres importantes arriba: Victorio Ramis y Santiago Silva, además de la permanencia del “Demonio” Hauche en los metros finales de la cancha.



¿Qué puede mostrar Colón esta noche?: mayor intensidad física, ahora ya con una pretemporada “made in Lavallén”, achicando el márgen de error de un equipo que en el semestre pasado —por culpa de Comesaña— vivió con jugadores lesionados y quedándose sin piernas en los minutos finales.



Zuqui suspendido y Esparza lesionado son, a la vez, bajas importantes para estas batallas. Casi del mismo modo que puede resultar interesante el aporte de Rodrigo Aliendro, el interesante todocampista que llegó desde Atlético Tucumán como refuerzo.



Muchos imaginaban a esta altura que la famosa “limpieza” podría haber sido mayor y que también Colón tendría hoy más refuerzos confirmados. Llegaron Gastón Díaz, Aliendro y Acevedo. Un arquero para competir con Burián, otro zaguero, un volante y otro delantero serían las necesidades de cara a la Superliga que se viene en un par de semanas.



De todos modos, Colón puso primera en el mercado —con los tres refuerzos—, gestionó algunas operaciones que estuvieron “a punto” pero no se cerraron y sigue esperando el intercambio de alguna figurita.



Si bien cuerpo, mente y alma deben afectarse a la Superliga con el promedio, este Colón sólo se refresca en la Copa. Como en el semestre anterior, donde terminó penúltimo en la Superliga pero pasando dos fases de la Sudamericana, primero los peruanos municipales y después River de Montevideo.



Este jueves, a las 21.30, después del escándalo en Brasil, Colón abre su propio VAR en una noche de Copas. Eso sí, nadie pensaba perder un parroquiano —como Acevedo— antes de la primera vuelta de tragos.