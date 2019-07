https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.07.2019 - Última actualización - 20:02

17:08

Ratificaron el paro de transporte

Este viernes no habrá colectivos en la ciudad

Desde la hora 0 y durante toda la jornada no habrá servicio de transporte público de pasajeros por colectivos en esta capital. Se verán afectadas las líneas interurbanas. La medida de la UTA es en reclamo de una mejora salarial del 20 % y un bono de 16 mil pesos.

Sin “bondi”. La medida comenzará desde la 0 horas y se extenderá durante todo el viernes. Foto: Flavio Raina



Ratificaron el paro de transporte Este viernes no habrá colectivos en la ciudad Desde la hora 0 y durante toda la jornada no habrá servicio de transporte público de pasajeros por colectivos en esta capital. Se verán afectadas las líneas interurbanas. La medida de la UTA es en reclamo de una mejora salarial del 20 % y un bono de 16 mil pesos. Desde la hora 0 y durante toda la jornada no habrá servicio de transporte público de pasajeros por colectivos en esta capital. Se verán afectadas las líneas interurbanas. La medida de la UTA es en reclamo de una mejora salarial del 20 % y un bono de 16 mil pesos.

Redacción El Litoral area@ellitoral.com

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) confirmó la realización de un paro nacional de colectivos para este viernes en todos los distritos del país, con excepción de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en reclamo de una mejora salarial del 20 % y un bono de 16 mil pesos para los trabajadores. Por este motivo, desde la hora 0 y durante toda la jornada, “no funcionarán los colectivos de línea en la ciudad, confirmaron a El Litoral desde UTA Santa Fe. También se verán afectadas las líneas del transporte interurbano provincial.

Fuentes sindicales señalaron que la huelga se implementará en casi todo el país. En provincia de Buenos Aires y CABA el servicio será normal, pues los sindicalistas y empleadores acordaron un salario básico de 41 mil pesos a partir de junio, y una suma fija no remunerativa de 11 mil pesos que se abonara en tres tramos. Con esta medida de fuerza nacional, el gremio busca replicar en todo el país ese acuerdo alcanzado.

El secretario de prensa del gremio a nivel nacional, Mario Calegari, le había declarado a la Agencia Télam que hasta el momento “hubo cero ofrecimiento por parte de los empresarios”, con relación al fracaso de las negociaciones con la Federación Argentina de Transportes por Automotor de Pasajeros (Fatap).

En un comunicado difundido días atrás, el gremio explicó que “no se encontró siquiera una respuesta que se acerque minímamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país”.

En ese contexto, responsabilizaron a los empresarios, autoridades nacionales y provinciales “por la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios”. “No solamente solamente se han negado sistemáticamente a discutir, sino que también ignoran (el problema) y no se hacen eco del planteo sindical”, sostuvieron.

Adjuntos: