Jueves 11.07.2019 - Última actualización - 19:07

19:04

"Para que no defiendan a los trabajadores"

Moyano afirmó que Macri quiere "destruir" a los gremios

El secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, respondió hoy las críticas que le hizo el presidente Mauricio Macri, al considerar que el jefe de Estado "quiere destruir" las organizaciones gremiales para que "los trabajadores no tengan nadie que los defienda".

Foto: Archivo



"La verdad que no lo escuché pero me contaron lo que dijo el Presidente sobre mí. Creo que él y sus mandantes lo que buscan es atacar a las organizaciones gremiales para que los trabajadores no tengan cómo defenderse. Pero nosotros sabemos pelear y vamos a defender los derechos de nuestra gente", señaló Moyano en declaraciones a Radio Splendid. Tenés que leer Moyano le respondió a Macri: "No está en condiciones de conducir el país" En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN en Español, Macri sostuvo que cuando Moyano "cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo".



Macri también se refirió al conflicto que enfrenta hoy al gremio bancario, que conduce Sergio Palazzo, con la compañía Mercado Pago, de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.



"Ese señor es otro prepotente, Palazzo, y quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente, porque ahora hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero a interés por día, y vamos todos a pagar en forma electrónica".



El jefe de Estado criticó además al dirigente del gremio de los pilotos de líneas aéreas (APLA), Pablo Biró.



Moyano contestó que las organizaciones sindicales son "los segundos proveedores de mano de obra en el país".



"Este señor (por Macri) no tiene idea de las zonceras que dice. Pero a pesar de todo no van a lograr que la gente les preste atención y se olvide de los problemas que está pasando. Hablo con los trabajadores y muchos se arrepienten de haber votado a este gobierno. Sería lamentable cuatro años más de esto", subrayó el sindicalista. Con información de Télam